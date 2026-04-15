Aena refuerza Alvedro con más aparcamiento, accesos y personal por el cierre temporal del aeropuerto de Lavacolla

El cierre del aeropuerto de Lavacolla entre los días 23 de abril y 27 de mayo hará que Alvedro pase de cinco a once destinos durante ese periodo y aumente también el número de operaciones diarias, que pasarán de 34 a más de 44 -un 20% más-, con algunas jornadas en las que se alcanzarán las cincuenta. Esa actividad hará que Aena aplique durante esos 35 días un plan de refuerzo en el aeródromo de A Coruña que afectará a las plazas de aparcamiento, los accesos, los coches de alquiler, los taxis, la limpieza y la seguridad, según explicaron este miércoles el director de Alvedro, Joan Ibáñez, y el director de aeropuertos del Grupo II de Aena, Raúl Moya.

Además de los destinos actuales de Alvedro -Madrid, Barcelona, Tenerife Norte, Gran Canaria, Ginebra y Milán- a partir del 23 de abril se podrá viajar también a Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres-Heathrow y París-Orly, a lo que se unirá el refuerzo de los vuelos a Barcelona, con Gran Canaria y Tenerife Norte.

Ibáñez explicó que durante los 35 días de cierre del aeropuerto compostelano el número de operaciones en Alvedro debería ser de 856, pero que con los nuevos vuelos subirán hasta las 1.486, lo que supone un aumento del 70%, por lo que el servicio de control de tráfico aéreo se incrementará para hacer frente al crecimiento de los vuelos. También informó de que el aeropuerto coruñés contará con 700 plazas más de aparcamiento en el lugar donde funcionó el estacionamiento provisional junto a la carretera de Santiago, desde donde se habilitará una senda peatonal hasta la terminal y un bus lanzadera gratuito cada diez o quince minutos.

Flujo de pasajeros

En la terminal se reorganizará el flujo de pasajeros con el fin de facilitar el paso "de forma fluida y ágil" y se abrirá un nuevo acceso por la carretera nacional 550 para distribuir mejor el tránsito de vehículos. También se amplía en 2.000 metros cuadrados la superficie para vehículos de alquiler, de los que habrá 60 más y se creará una nueva zona de taxis junto al parking general para facilitar su ordenación y dar más espacio al resto de vehículos en los viales de acceso.

En las zonas de embarque y desembarque se abrirán nuevas puertas para ganar flexibilidad en estas operaciones, a lo que se sumará el refuerzo de los servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad y para personas de movilidad reducida. El paso por los filtros de seguridad se agilizará con más personal y equipamiento y en la zona de restauración habrá más aforo, al igual que en la sala VIP.

Sobre la huelga de controladores aéreos prevista para este viernes, Raúl Moya, señaló que "la empresa prestataria del servicio ha dimensionado los recursos" de acuerdo con la previsión de operaciones y recordó que "hay un proceso de mediación y negociación entre la parte sindical y la empresa", por lo que Aena está "a la espera de que se decreten cuáles son los servicios mínimos que garanticen el servicio de prestación".

Nuevos vuelos

Ibáñez señaló que la presencia durante las próximas semanas en Alvedro de compañías y vuelos no habituales puede influir en que "puedan decidir que A Coruña es un aeropuerto confiable para apostar en un futuro", ya que el que las compañías hayan decidido reprogramar en Alvedro sus vuelos desde Santiago "dice que pueden tener destinos potenciales que puedan funcionar en A Coruña", aunque advirtió que son las empresas "las que deciden dónde implantan las rutas".

Sobre el tráfico aéreo en este año, el director del aeropuerto dijo que este primer trimestre comenzó "muy bien", pero que es "pronto" para prever cómo será el resto del ejercicio, ya que aún se está programando la temporada de verano.