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Juicio

La Audiencia de A Coruña condena a un hombre a nueve meses de prisión por lesiones leves a su pareja

El tribunal lo ha absuelto de un delito de agresión sexual

Fachada de la Audiencia de A Coruña

Fachada de la Audiencia de A Coruña / LOC

RAC

A Coruña

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sección primera, ha condenado a un hombre a nueve meses por un delito de lesiones leves sobre su pareja. Sin embargo, el tribunal lo ha absuelto de un delito de agresión sexual por el que también estaba siendo acusado al haber falta de pruebas.

Según explican en una nota de prensa, la sala entiende probado que el sospechoso inmovilizó a la víctima y le causó diversas lesiones tras una discusión en su domicilio, aunque no considera acreditado que a continuación la agrediese sexualmente.

La Audiencia explica que la denunciante negó durante el juicio la agresión sexual que explicó en la declaración de la denuncia. De todas formas, los magistrados sí consideran acreditada la "conducta violenta" del procesado.

Además, se destaca que la declaración de la denunciante no ha persistido en el tiempo, a lo que añaden "la falta de solidez y concreción de su testimonio", puesto que los magistrados especifican que le falta "precisión o concreción a la hora de describir las conductas incriminatorias". Señalan también que los datos periféricos aprecian la grave discusión entre la pareja, "un forcejeo que se reconoce por las dos partes".

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La sentencia no es firme, puesto que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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