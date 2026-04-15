Un buen samaritano con gafas ajenas

A pesar de que son muchos quienes ya no tienen fe en la bondad del ser humano, de vez en cuando se producen hechos que se la devuelven incluso a los más descreídos. Como la actuación de la persona que halló unas gafas en el banco de la parada de los buses interurbanos de Os Castros y se molestó en llevarlas a una óptica cercana tras colocar en el lugar un cartel advirtiendo de dónde se habían dejado.