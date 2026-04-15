Una confusión sobre generales en el Palacio de Capitanía de A Coruña

La existencia en el Palacio de Capitanía General de un salón de honor dedicado al general Juan Yagüe motivó el pasado 1 de abril la reclamación de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña de que se retirase esa distinción, ya que consideraba que se daba a quien tildó de “criminal de guerra” durante la Guerra Civil española, en la que fue conocido como el "carnicero de Badajoz" por el asesinato de 4.000 personas en agosto de 1936.

La entidad consideró este hecho una “ofensa a las víctimas de la dictadura” y al propio Ejército, así como un “escándalo” que el salón sea publicitado en las visitas guiadas y en el portal oficial del Ministerio de Defensa. A esta protesta se sumó este miércoles la iniciativa del BNG, cuyo diputado en el Congreso, Néstor Rego, pedirá al Gobierno que suprima esa denominación, que califica de de “intolerábel nunha cidade democrática como A Coruña”.

Pero fuentes militares informaron a este periódico que el salón del Palacio de Capitanía no está dedicado a Juan Yagüe Blanco, sino a su hijo Juan Yagüe Martínez del Campo, quien fue el primer jefe de la Fuerza Logística Operativa, el actual Mando de Apoyo a la Maniobra, cuyo cuartel general se halla en A Coruña, y que ocupó ese cargo entre los años 2004 y 2008, por lo que se trata de una confusión entre ambos mandos castrenses.