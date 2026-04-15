A Coruña se alía con Google para facilitar el acceso al estacionamiento reservado a personas con movilidad reducida

A Coruña es una de las cinco ciudades europeas, junto con Valencia, Zaragoza, Badajoz y Génova, elegidas para formar parte del proyecto piloto de movilidad inclusiva Spot4Dis, que cuenta con la financiación de Google y busca facilitar el acceso y localización de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida a través de tecnologías de última generación como el Street View, la IA o el mapeo satelital.

El proyecto tiene como objetivo incorporar al día a día de las ciudades cuestiones como la localización, de forma rápida, de plazas de estacionamiento adaptadas a las personas con movilidad reducida. Permitirá consultar su disponibilidad en tiempo real, comunicará incidentes y contribuirá a un uso más justo de los recursos.

El concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage Tuñas, asistió al acto de lanzamiento oficial del proyecto en Barcelona. La reunión contó con la presencia de representantes del ámbito institucional, tecnológico y de la movilidad, entre ellos Josetxo Cerdán, responsable de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas en Google España, Ernest Teniente, doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y representantes de los ayuntamientos participantes, con los que Lage Tuñas participó en una mesa redonda en que se intercambiaron experiencias y expectativas de futuro.

Spot4Dis es un proyecto piloto ideado con la Asociación de Personas con Movilidad Reducida (AsoPMR) para implantar fórmulas avanzadas y experimentales en el ámbito de la planificación de la movilidad en las ciudades, de cara a facilitar el desarrollo de las personas usuarias con limitaciones físicas.

“Este proyecto es, sobre todo, una oportunidad. Una oportunidad para escuchar, para aprender y para construir desde la experiencia real de quien más lo necesita. Una oportunidad para que administraciones, entidades sociales y organizaciones como Google trabajen juntas con un objetivo común. Para el Gobierno de Inés Rey, formar parte de esta iniciativa es también una declaración de intenciones. Queremos ser una ciudad inclusiva, una ciudad que elimina barreras y que pone las personas en el centro de sus políticas públicas”, subrayó Lage Tuñas.

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Para contribuir al desarrollo de la app y de su puesta en práctica en la ciudad, el Ayuntamiento puso a disposición del proyecto la base de datos actualizada de plazas PMR existentes y previstas, la normativa aplicable, imágenes de señalización, contribuyó a la difusión pública y acercó un marco de seguimiento para evaluar el impacto y mejorar los resultados.