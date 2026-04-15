A Coruña celebrará el Día del Libro con una mesa redonda que abordará el papel de la lectura como derecho humano

El Ayuntamiento de A Coruña conmemora el próximo jueves 23 de abril el Día del Libro bajo el lema Un libro, una historia, a través de actividades programadas por la Red de Bibliotecas Municipales, que invitan a la ciudadanía a visitar los distintos espacios para descubrir los libros que guardan y sus fascinantes historias.

El acto central, presentado por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Estudios Locales, el propio jueves 23 de abril, a las 19.30 horas, y consistirá en el faladoiro A lectura é un dereito humano?, con la intervención del profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores, quien formulará la posibilidad de abordar la lectura como un derecho humano, acompañado por Daniel Granados, investigador y gestor experto en derechos culturales.

En este diálogo se reflexionará sobre el acceso a la lectura como herramienta de igualdad, ciudadanía y libertad, y de la lectura como derecho clave para garantizar el ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos.

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La asistencia al faladoiro, dirigido a cualquier persona interesada en el tema y, especialmente, la profesionales del mundo del libro, la gestión cultural y la intermediación literaria, será gratuita hasta completar capacidad. Además de este diálogo, se festejará el Día del Libro, como viene siendo habitual, con entregas libros a las inmediaciones de las bibliotecas, y con muestras, recomendaciones y otras acciones especiales para esta fecha.