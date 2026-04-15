A Coruña celebrará el Día del Libro con una mesa redonda que abordará el papel de la lectura como derecho humano
El acto central de la conmemoración tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Estudios Locales, el propio jueves 23 de abril, a las 19.30 horas
El Ayuntamiento de A Coruña conmemora el próximo jueves 23 de abril el Día del Libro bajo el lema Un libro, una historia, a través de actividades programadas por la Red de Bibliotecas Municipales, que invitan a la ciudadanía a visitar los distintos espacios para descubrir los libros que guardan y sus fascinantes historias.
El acto central, presentado por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Estudios Locales, el propio jueves 23 de abril, a las 19.30 horas, y consistirá en el faladoiro A lectura é un dereito humano?, con la intervención del profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores, quien formulará la posibilidad de abordar la lectura como un derecho humano, acompañado por Daniel Granados, investigador y gestor experto en derechos culturales.
En este diálogo se reflexionará sobre el acceso a la lectura como herramienta de igualdad, ciudadanía y libertad, y de la lectura como derecho clave para garantizar el ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos.
La asistencia al faladoiro, dirigido a cualquier persona interesada en el tema y, especialmente, la profesionales del mundo del libro, la gestión cultural y la intermediación literaria, será gratuita hasta completar capacidad. Además de este diálogo, se festejará el Día del Libro, como viene siendo habitual, con entregas libros a las inmediaciones de las bibliotecas, y con muestras, recomendaciones y otras acciones especiales para esta fecha.
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