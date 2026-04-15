Cuatro hayas acompañarán al Obelisco de A Coruña

La remodelación de los Cantones de A Coruña trae consigo nuevos árboles para esta zona del centro de la ciudad. Este miércoles se han plantado seis encinas en el entorno del Teatro Colón y en los próximos días el Concello plantará también cuatro hayas junto al Obelisco, que acompañarán al metrosidero trasladado en noviembre en las proximidades del monumento.

Según incide el ayuntamiento en una nota de prensa, el proyecto de remodelación de los Cantones recogía la renaturalización del espacio así como la ampliación de elementos naturales.

El metrosidero en el Obelisco / Casteleiro

"Aínda queda moito por facer pero xa comeza a verse ese proxecto co que queremos facer máis amable unha das zonas máis importantes e emblemáticas da cidade”, incide la alcaldesa Inés Rey.

Además, como parte de la obra, se colocará también una jardinera con árbol frente a la Fundación Barrié y se plantarán cuatro carpes en la calle Santa Catalina.

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Este lunes también comenzaron los trabajos en la zona de Entrexardíns, donde se creará un nuevo pasillo peatonal verde al juntar las dos mitades de los jardines de Méndez Núñez. Como consecuencia de este cierre, la parada de autobús metropolitano fue trasladada a la calle Alcalde Manuel Casás.