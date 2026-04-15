Detenido en A Coruña un gestor por estafar más de 190.000 euros a una clienta en el cobro de una póliza de defunción

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre por la estafa de 190.000 euros a una mujer, clienta suya procedente de Suiza, al cobrarle ese dinero supuestamente por realizar diferentes gestiones relacionadas con el cobro de una póliza de defunción de su marido y por trámites relacionados con la regularización de su situación en España.

La detención practicada por la policía tiene fecha de este pasado 9 de abril pero los hechos sucedieron hace más de dos años, en enero de 2024, cuando la víctima de la estafa, que residía en Suiza con su marido, decide trasladarse a residir a España tras el fallecimiento del esposo "llegando a cobrar una importante póliza de defunción" según informa la policía.

La mujer, una vez llega a la ciudad de A Coruña "decide gestionar el cobro de la póliza y regularizar su situación administrativa en España, para lo que acude, aconsejada por un conocido, a un gestor", explican las autoridades en un comunicado en el que añaden que dDicho gestor aprovecha la situación de vulnerabilidad de la víctima, sin apoyo familiar ni social en el país y en situación irregular, además de su desconocimiento de la materia, para cobrarle la cantidad de 191.000 euros a cambio de gestionar el cobro del seguro por defunción, la pensión de viudedad y la tramitación de la residencia en nuestro país". Señala la policía que "esta cantidad triplicaría los honorarios habituales que un profesional cobraría por las gestiones".

El gestor le indicaba que "la mayor parte del dinero solicitado era para gastos, como viajes a Suiza o la supuesta agilización mediante pago, a sus contactos con la policía, para los trámites de regularización; y otra parte restante su comisión por los servicios prestados". El hombre además "no llegó a realizar ningún trámite de los referidos" según detalla la policía.

Una vez recibido el dinero en una cuenta abierta por el gestor, el nombre "le sugiere a la victima no salir mucho de su domicilio para no ser vista por la policía, no realizar trámites en el banco y no interesarse por las gestiones que se llevan a cabo, bajo pretexto de que las mismas puedan ser paralizadas por el banco o la policía". A la cliente le "daba evasivas y excusas sobre el avance en los trámites, llegando a ejercer durante un tiempo un control férreo sobre la víctima, que no podía disponer de su propio dinero para sus gastos diarios", añade la policía en un comunicado en el que informa de que "la investigación determinó que el autor abrió una cuenta bancaria destinada a ingresar el dinero estafado, haciendo múltiples reintegros en metálico y varias transferencias a empresas de alguna manera vinculadas a él o a sus familiares, con el objeto de dificultar la trazabilidad del dinero, así como su bloqueo y recuperación y darle apariencia de legalidad, sin que llegase a realizar ninguno de los trámites solicitados por la victima".

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Con el avance de las diligencias policiales se decretó el bloqueo de la cuenta bancaria utilizada, de forma que la policía ha recuperado parte del dinero estafado y el hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial.