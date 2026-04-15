Henry Méndez, Luck Ra, Marlene y Lewis Potter se suman al cartel del Morriña

El Morriña Fest 2026 sigue confirmando a nuevos artistas para celebrar su nueva edición el último fin de semana de julio en el puerto de A Coruña. A los conciertos de Myke Towers, Juanes, Hard GZ, Belén Aguilera y Manuel Turizo se suman más estrellas de indie, música urbana, electrónica y reguetón como el dominicano Henry Méndez, el cantante e influencer argentino Luck Ra, el dúo madrileño Marlena y el artista canario Lewis Potter. Un cartel de sonidos urbanos, pop y música electrónica volverá a situar la de A Coruña como una de las citas musicales más esperadas del verano.

La organización anuncia más novedades como la ampliación de esta próxima edición al domingo 26 para acercar al puerto coruñés una experiencia “ampliada y abierta”, referente de la electrónica internacional, como el ‘Brunch Electronik’.

Las entradas pueden adquirirse en la web morrinafestival.com, a través de diferentes modalidades: el abono de dos días a un precio de 85 euros y el de tres días a 95 euros. También es posible acudir solo al ‘Brunch Electronik’ del domingo 26 por 31 euros y quien desee tener una experiencia ‘backstage’ tendrá que abonar 101 euros.

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El Morriña Festival atrae cada verano a miles de asistentes, que contribuyen a proyectar la imagen de A Coruña como destino cultural y turístico. Cuenta con el apoyo institucional de Turismo de la Xunta de Galicia, Diputación y Concello de A Coruña.