Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 15 de abril
Charlas, teatro, cine y mucho más que hacer hoy en la ciudad
Charla del coreógrafo Javier Martín
19.30 horas | El coreógrafo e investigador Javier Martín dará la conferencia titulada Tecnoloxías somáticas. Arte, corpo e pensamento. En su intervención analizará complejidades relacionadas con la creación, la memoria y lo performativo.
Fundación Luis Seoane
Lara Ferreiro hablará sobre relaciones tóxicas
19.30 horas | La psicóloga especializada en terapia de pareja y adicción emocional, Lara Ferreiro, impartirá la conferencia Quiérete y sal de relaciones tóxicas. En la charla combina divulgación psicológica, casos reales y una narrativa cercana.
Auditorio de Afundación
Cándido Pazó actúa en ‘Falando a Boca Chea’
20.30 horas | El festival de narrativa oral contará con Cándido Pazó, un cómico de la palabra que cultiva el cuento tradicional, la historia tabernaria y el monólogo cómico, adaptándose camaleónicamente a cada tipo de programación y público.
Fórum Metropolitano
Nueva jornada del ciclo sobre Otero Pedrayo
19.00 horas | El ciclo Otero Pedraio, arredor de nós presenta la conferencia Narrativa para debuxar a nación. La sesión será impartida por la investigadora Carme Fernández Pérez-Sanjulián, que hablará de la figura política del escritor.
Asociación Cultural Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)
Arranca un ciclo de cine feminista
19.30 horas | El ciclo E ti que miras? arranca en el espacio cultural de la UDC con la proyección de Función de noche, de Josefina Molina, considerada la primera mujer graduada en una escuela de cine en España.
Sala Cubo de Normal
Una conferencia sobre San Juan Bautista
20.00 horas | El reverendo Juan Antonio Mañán y Bascuas, capellán castrense de A Coruña, dará una conferencia sobre San Juan Bautista dentro del ciclo Páginas coruñesas organizado por las Hogueras de San Juan.
Sala de Cultura del Sporting Club Casino
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