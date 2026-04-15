Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
O Deportivo adapta o seu nome ao topónimo da cidadeAena refuerza Alvedro por el cierre de LavacollaJuicio de la Primitiva millonaria: la conclusión de la policíaMonbake impulsa la planta de A CoruñaEl propietario del edificio de ronda de Outeiro planea venderlo enteroBuscado por el atropello mortal de un perro en A CoruñaBruselas avala al BNG en su demanda para completar el Corredor Atlántico
instagramlinkedin

Los ingenieros de Caminos reclaman la rehabilitación de la Lonja del Gran Sol de A Coruña

El Puerto asegura que dispone ya de proyecto para su reforma, que comenzará por la fachada

Lonja del Gran Sol, situada en el muelle de A Palloza de A Coruña.

Lonja del Gran Sol, situada en el muelle de A Palloza de A Coruña. / JUAN VARELA

José Manuel Gutiérrez

La Lonja del Gran Sol, situada en el muelle de A Palloza en A Coruña, y la presa de Meicende, ubicada en esa localidad del municipio de Arteixo, figuran en el II Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas elaborado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, en el que se incluyen las que precisan de trabajos de conservación, rehabilitación señalética o difusión pública, a lo que se une que tienen potencial turístico. El catálogo se presentó el 9 de abril en el II Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil, celebrado en Castellón, Valencia y Alicante.

El documento señala que la Lonja del Gran Sol "se conserva en un estado estructural aceptable, aunque presenta signos de envejecimiento propios del paso del tiempo y del ambiente marino". Considera "prioritario compatibilizar su mantenimiento operativo" con acciones de conservación patrimonial y divulgación a través de paneles informativos, visitas guiadas o un pequeño espacio expositivo que expliquen su relevancia en la historia económica y portuaria de la ciudad.

ESTADO ACTUAL DEL EMBALSE DE MEICENDE. PRESA. SEQUIA

Presa de Meicende / VÍCTOR ECHAVE

Sobre este asunto, la Autoridad Portuaria informó a este periódico que elaboró un proyecto para rehabilitar esta lonja y que se ejecutará por fases en los próximos meses comenzando por las carpinterías exteriores de la fachada que da al mar. Sobre su promoción y divulgación, recuerda que está ubicada en una zona no abierta al público. Destaca que el Máster Plan de Coruña Marítima prevé la conservación y puesta en valor del patrimonio industrial portuario y menciona el “especial interés” de la Lonja del Gran Sol.

Signos de envejecimiento

Sobre la presa de Meicende, con más de 60 años de actividad, los ingenieros de Caminos estiman que tiene "un estado general satisfactorio, aunque presenta los signos lógicos de envejecimiento". Advierte de que la estructura de bóvedas múltiples es "particularmente sensible a la degradación del hormigón y a posibles filtraciones en las juntas", por lo que requiere una vigilancia continua para garantizar su estabilidad y estanqueidad.

Noticias relacionadas y más

La entidad colegial considera que "debería ser puesta en valor como un elemento destacado del patrimonio de la ingeniería civil gallega" y que su tipología de bóvedas múltiples es "una rareza en España" que justifica su inclusión en inventarios de patrimonio industrial e hidráulico. Propone complementar su mantenimiento con iniciativas como la instalación de paneles informativos o la creación de un pequeño itinerario interpretativo como testimonio del desarrollo industrial de A Coruña en el siglo XX.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vuelos de Londres, Málaga y Valencia abandonaron Alvedro con una ocupación media del 90% en su último mes
  2. Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias por 80 euros el trayecto
  3. La heladería artesanal mejor valorada de A Coruña: 'Nuestro helado de mango es como morder la fruta natural
  4. El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
  5. Tráfico fluido aunque con congestiones puntuales a pesar del corte de Monte Alto, Os Rosales y el paseo marítimo por O Gran Camiño
  6. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
  7. Defensa se abre a transferir al Concello de A Coruña parte de los terrenos del cuartel de automóviles, pero sin entregas gratuitas
  8. El Museo de Belas Artes de A Coruña ya tiene nuevo director

A Coruña se alía con Google para facilitar el acceso al estacionamiento reservado a personas con movilidad reducida

Detenido en A Coruña un gestor por estafar más de 190.000 euros a una clienta en el cobro de una póliza de defunción

Detenido en A Coruña un gestor por estafar más de 190.000 euros a una clienta en el cobro de una póliza de defunción

El PP denuncia que PSOE y BNG buscan más cemento y menos zonas verdes en el Parque del Agra

El PP denuncia que PSOE y BNG buscan más cemento y menos zonas verdes en el Parque del Agra

A Coruña celebrará el Día del Libro con una mesa redonda que abordará el papel de la lectura como derecho humano

A Coruña celebrará el Día del Libro con una mesa redonda que abordará el papel de la lectura como derecho humano

Los ingenieros de Caminos reclaman la rehabilitación de la Lonja del Gran Sol de A Coruña

Una confusión sobre generales en el Palacio de Capitanía de A Coruña

Presentada la app que facilitará el aparcamiento a personas con movilidad reducida con IA y Street View

Presentada la app que facilitará el aparcamiento a personas con movilidad reducida con IA y Street View

Un buen samaritano con gafas ajenas

Tracking Pixel Contents