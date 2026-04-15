Los ingenieros de Caminos reclaman la rehabilitación de la Lonja del Gran Sol de A Coruña

La Lonja del Gran Sol, situada en el muelle de A Palloza en A Coruña, y la presa de Meicende, ubicada en esa localidad del municipio de Arteixo, figuran en el II Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas elaborado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, en el que se incluyen las que precisan de trabajos de conservación, rehabilitación señalética o difusión pública, a lo que se une que tienen potencial turístico. El catálogo se presentó el 9 de abril en el II Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil, celebrado en Castellón, Valencia y Alicante.

El documento señala que la Lonja del Gran Sol "se conserva en un estado estructural aceptable, aunque presenta signos de envejecimiento propios del paso del tiempo y del ambiente marino". Considera "prioritario compatibilizar su mantenimiento operativo" con acciones de conservación patrimonial y divulgación a través de paneles informativos, visitas guiadas o un pequeño espacio expositivo que expliquen su relevancia en la historia económica y portuaria de la ciudad.

Presa de Meicende / VÍCTOR ECHAVE

Sobre este asunto, la Autoridad Portuaria informó a este periódico que elaboró un proyecto para rehabilitar esta lonja y que se ejecutará por fases en los próximos meses comenzando por las carpinterías exteriores de la fachada que da al mar. Sobre su promoción y divulgación, recuerda que está ubicada en una zona no abierta al público. Destaca que el Máster Plan de Coruña Marítima prevé la conservación y puesta en valor del patrimonio industrial portuario y menciona el “especial interés” de la Lonja del Gran Sol.

Signos de envejecimiento

Sobre la presa de Meicende, con más de 60 años de actividad, los ingenieros de Caminos estiman que tiene "un estado general satisfactorio, aunque presenta los signos lógicos de envejecimiento". Advierte de que la estructura de bóvedas múltiples es "particularmente sensible a la degradación del hormigón y a posibles filtraciones en las juntas", por lo que requiere una vigilancia continua para garantizar su estabilidad y estanqueidad.

La entidad colegial considera que "debería ser puesta en valor como un elemento destacado del patrimonio de la ingeniería civil gallega" y que su tipología de bóvedas múltiples es "una rareza en España" que justifica su inclusión en inventarios de patrimonio industrial e hidráulico. Propone complementar su mantenimiento con iniciativas como la instalación de paneles informativos o la creación de un pequeño itinerario interpretativo como testimonio del desarrollo industrial de A Coruña en el siglo XX.