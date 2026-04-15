Los menores de 15 años de A Coruña son los que menos usan la tecnología de las siete grandes urbes gallegas

A Coruña se coloca a la cola de las grandes urbes gallegas en los principales indicadores de acceso digital entre menores de 5 a 15 años. Esa es una de las conclusiones que arroja el informe Rapaciñ@s Dixitais editado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) con datos del año 2024. La comparación con el resto de municipios de gran tamaño de la comunidad sitúa a la ciudad por debajo de Pontevedra, Ourense, Vigo, Ferrol, Lugo y Santiago tanto en usos de dispositivos electrónicos como en utilización de ordenador, smartphone e internet. El documento, además, permite ampliar el foco al área de A Coruña, donde las cifras cambian y se mueven en niveles más altos.

El primer contraste aparece en el uso general de dispositivos electrónicos. El informe incluye en ese apartado móviles con conexión, ordenadores de sobremesa o portátiles, tabletas y equipos similares. En A Coruña ciudad, el 62,1% de los menores de entre 5 y 15 años usó alguno de esos dispositivos, el porcentaje más bajo entre los grandes municipios gallegos. Muy por delante quedan Ferrol, con un 87,9%; Vigo, con un 89%; Ourense y Pontevedra, ambas con un 94,6%; Lugo, con un 81,4%; y Santiago, con un 76,8%. Si la comparación se hace por provincias, la de A Coruña también se queda por debajo de Lugo, Ourense y Pontevedra, con un 77,6%.

Sobre estos datos, el experto en adolescencia e investigador Antonio Rial llama a interpretar con "cautela" las diferencias entre ciudades porque podrían deberse a "limitaciones muestrales". Con todo, apunta que también pueden influir factores sociales propios de cada ciudad y señala que en A Coruña le consta "una cierta inquietud" de las familias en los últimos años para "retardar el acceso al primer móvil".

Gráfico con los datos de uso de los jóvenes en las principales urbes gallegas / M.S.

El ordenador y el móvil, solo para conectarse a internet

La distancia se mantiene cuando se pasa del conjunto de dispositivos al ordenador, que el informe mide por separado. En A Coruña ciudad, el 40,9% de los menores usó ordenador para conectarse a internet y otro 0,6% lo empleó sin acceso a la red, de modo que algo más de cuatro de cada diez niños y adolescentes hicieron uso de este equipo. También aquí la ciudad coruñesa ocupa la última posición. Ferrol alcanza el 54,5% de uso para conectarse a internet; Lugo, el 55%; Santiago, el 57,2%; Ourense, el 64,4%; Vigo, el 69,4%; y Pontevedra, el 73,1%. A escala provincial, A Coruña marca un 53,7%, también por debajo de Lugo, Ourense y Pontevedra.

El smartphone dibuja una pauta semejante. En la ciudad de A Coruña, el 38,4% de los menores de 5 a 15 años utilizó el móvil para conectarse a internet y otro 1,3% hizo uso del aparato sin navegar, con lo que el porcentaje total de uso de smartphone ronda el 40%. De nuevo es el registro más bajo. Por detrás quedan lejos Pontevedra, con un 80,8% de menores que usan el móvil para conectarse; Vigo, con un 63,9%; Ferrol, con un 67,6%; Santiago, con un 52,1%; Lugo, con un 47%; y Ourense, con un 43,6%. El informe distingue además entre grupos de edad y constata que, en el conjunto de Galicia, el uso del smartphone se concentra con mucha más claridad entre los 10 y los 15 años que entre los 5 y los 9.

El director del CEIP Curros Enríquez, Antonio Leonardo, considera que en infantil y primaria "el uso de los móviles en el centro no tiene ningún sentido" y que el problema de fondo "no es tanto el aparato como las redes sociales". En su opinión, "muchos conflictos generados por el móvil vienen por un mal uso de las redes" y por el acceso de menores que "no tienen edad para entrar a ellas". Desde esa perspectiva, enmarca también el refuerzo normativo anunciad esta semana por la Xunta, que prohibirá grabar clases sin autorización expresa y limitará el uso pedagógico del móvil a partir de 3º de ESO, una medida con la que Galicia endurece la regulación de estos dispositivos en el aula.

En el día a día del centro, Leonardo subraya que esa línea ya se venía aplicando desde hace tiempo. "Ya llevamos varios años que no está permitido el uso del móvil", explica, aunque aclara que, si algún alumno lo lleve apagado para llamar a sus padres a la salida, no supone un problema. Frente al mal uso de la tecnología, defiende que la escuela "no puede ponerse de espaldas" y aboga por enseñar desde edades tempranas un uso guiado y responsable de la misma.

¿Para que utilizan internet?

La misma fotografía se repite en el acceso a internet. Según los gráficos comparativos del estudio, el 61,5% de los menores coruñeses navegó por internet en los últimos tres meses [de cuando fue realizada la encuesta], la cifra más baja entre las siete ciudades gallegas de mayor tamaño. El dato contrasta con el 94,6% de Pontevedra y Ourense, el 87,9% de Ferrol, el 87,3% de Vigo, el 81,4% de Lugo y el 78,6% de Santiago. A nivel provincial, A Coruña alcanza el 76,7%, también por debajo de Lugo, Ourense y Pontevedra. En el conjunto de Galicia, el informe sitúa en el 83% el porcentaje de menores de 5 a 15 años que utilizaron internet.

Según el informe, entre los menores gallegos de 5 a 15 años que usan internet el principal destino de la red es la comunicación, ya que un 73,1 % la emplea para llamadas o videoconferencias, seguido del uso educativo, con un 66,7 % que realiza cursos en línea o consulta materiales de aprendizaje. A más distancia aparecen la búsqueda de información sobre bienes y servicios, que alcanza al 52,1 %, y la lectura de noticias, periódicos o revistas de actualidad, que se sitúa en el 34,6 %. El estudio destaca además que en 2024 repuntaron todas las actividades analizadas, rompiendo la tendencia descendente observada tras 2022.

Mayor uso en el área de A Coruña

La lectura cambia cuando el foco se abre fuera de la ciudad. En el área de A Coruña, el 71% de los menores usó dispositivos electrónicos; el 48,9% empleó ordenador para conectarse a internet; el 50,4% utilizó smartphone con acceso a la red; y el 70% navegó por internet en ese mismo período. Son cifras superiores a las de la ciudad, aunque siguen alejadas de algunas de las áreas con registros más altos de Galicia.

Esa diferencia entre la ciudad y su entorno es una de las claves más interesantes del documento. Mientras A Coruña capital queda descolgada en la comparación con los demás grandes municipios, la foto se suaviza al incorporar su área y cambia con más claridad en la franja suroriental (Arzúa, Melide y Ordes), que se acerca a la parte alta de la tabla gallega en varios indicadores, sobre todo en smartphone e internet. En paralelo, otras zonas de la provincia también presentan comportamientos diferenciados: Ferrol-Eume-Ortegal, por ejemplo, se sitúa por encima del área coruñesa en uso de dispositivos, ordenador e internet, y la Costa da Morte muestra valores más altos que A Coruña ciudad en dispositivos, aunque más contenidos en smartphone y ordenador.

La influencia de los factores socieconómicos

El propio informe introduce, además, un matiz relevante al analizar las diferencias sociales detrás de los datos. En el uso general de dispositivos electrónicos, la Amtega señala que el nivel socioeconómico no marca diferencias estadísticamente significativas entre los menores gallegos de 5 a 15 años y que, cuando se retrasa el acceso a estos aparatos, suele deberse a decisiones de los hogares más que a limitaciones materiales. En cambio, en el caso de los ordenadores sí aparecen con más nitidez las diferencias vinculadas al nivel económico. El estudio indica que los menores que viven en hogares en riesgo de pobreza quedan varios puntos por detrás en uso de ordenador respecto a quienes residen en familias que no están en esa situación.

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Ese contexto doméstico se completa con otro dato general del informe: en Galicia, el 94,8% de los hogares con niños y niñas en edad escolar dispone de ordenador, un porcentaje 18,2 puntos superior al de los hogares en los que no conviven menores de esas edades. La presencia de hijos en etapa escolar aparece así asociada a una mayor dotación tecnológica en casa. A eso se suma la situación de los centros educativos. Según el estudio, Galicia figura entre las comunidades con mejor equipamiento digital en las aulas.