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Música

La Orquesta Sinfónica de Galicia entusiasma al público de Londres

Los asistentes al recital, con todas las entradas vendidas desde día antes, despidieron a la formación gallega con una prolongada ovación

La alcaldesa, Inés Rey, acudió a la cita londinense: "Este día marca la trayectoria de la formación"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visita el ensayo general de la Orquesta Sinfónica de Galicia, antes del concierto de la formación gallega en Londres.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visita el ensayo general de la Orquesta Sinfónica de Galicia, antes del concierto de la formación gallega en Londres. / LOC

RAC

A Coruña

Éxito de la Orquesta Sinfónica de Galicia en su concierto en Londres, eje central de su gira por Reino Unido.

El Cadogan Hall, con todas las entradas agotadas desde días antes, acogió una velada marcada por la respuesta entusiasta del público, que volvió a despedir a la formación gallega con una prolongada ovación.

La cita contó con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien visitó a los músicos durante el ensayo.

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"Este día marca la trayectoria de la formación, impulsada hacia su internacionalización gracias al respaldo que le mostramos desde el Ayuntamiento", reivindicó Rey.

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