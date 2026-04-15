Música
La Orquesta Sinfónica de Galicia entusiasma al público de Londres
Los asistentes al recital, con todas las entradas vendidas desde día antes, despidieron a la formación gallega con una prolongada ovación
La alcaldesa, Inés Rey, acudió a la cita londinense: "Este día marca la trayectoria de la formación"
A Coruña
Éxito de la Orquesta Sinfónica de Galicia en su concierto en Londres, eje central de su gira por Reino Unido.
El Cadogan Hall, con todas las entradas agotadas desde días antes, acogió una velada marcada por la respuesta entusiasta del público, que volvió a despedir a la formación gallega con una prolongada ovación.
La cita contó con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien visitó a los músicos durante el ensayo.
"Este día marca la trayectoria de la formación, impulsada hacia su internacionalización gracias al respaldo que le mostramos desde el Ayuntamiento", reivindicó Rey.
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