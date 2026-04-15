La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto

Un agente de la Policía Nacional que participó en la investigación de la Primitiva millonaria a partir de 2018, cuando recibieron la primera denuncia, aseguró este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña que el apostante estaba delante del lotero de San Agustín cuando se comprobó el boleto.

Explicó que el que consideran el legítimo propietario, José Luis Alonso, fallecido en 2014 y cuya familia reclama el premio, compró cuatro boletos en Carrefour de Alfonso Molina, con una apuesta automática que fue la Primitiva millonaria y otras manuales con combinaciones que repetía habitualmente, y el 2 de julio de 2012 los comprobó en San Agustín.

En la administración que regenta Manuel Reija, según la máquina, el lotero comprobó 13 boletos, entre los que se encontraban los cuatro de Carrefour, e incluso pagó uno de ellos con un premio de tres euros. A continuación, el apostante repitió algunas de sus apuestas manuales. "Fueron 21 movimientos en un minuto y pico", relató el policía, quien concluyó que "inequívocamente" el dueño de la Primitiva estaba delante del lotero cuando se comprobó.

Además, poco después, esos boletos --sin el del premio menor-- se vuelven a pasar por la máquina. El lotero, interpretó el agente, "no sabía bien cuál era el premiado y tenía que localizarlo".

La Policía decide analizar entonces las apuestas manuales desde 2011 y las localizan no solo en A Coruña sino en otras ciudades donde Alonso y su mujer iban de viaje. "Las apuestas dejaron de hacerse a finales de 2013", añadió, ya que el apostante falleció en 2014.

Preguntando sobre si se entorpeció la investigación, el policía dijo que "si en 2012 se hubiera querido buscar --al dueño del boleto--, se hubiera encontrado". "Se podría haber hecho más, aunque es posible que los protocolos de la Selae no les obliguen", insistió.

Esta versión la confirmó en el juicio otro compañero de la Policía que también participó en la investigación y el inspector jefe.