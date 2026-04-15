El PP denuncia que PSOE y BNG buscan más cemento y menos zonas verdes en el Parque del Agra
Los populares señalan que el Gobierno busca maximizar el aprovechamiento urbanístico en el Parque del Agra, disminuyendo en un 40% la zona de aparcamiento recién abierta.
El grupo municipal del Partido Popular inició este miércoles una campaña informativa en el barrio de Agra do Orzán sobre el proyecto del polígono urbanístico Parque del Agra, del que asegura que el Gobierno local del PSOE y el grupo del BNG quieren que tenga "más ladrillo, más cemento, más piedra, menos verde, menos equipamientos y menos aparcamientos".
Los populares acusan a ambas formaciones de "aumentar el aprovechamiento urbanístico hasta el máximo" tras haberlo reducido en 2020, así como de reducir en 5.000 metros cuadrados los espacios libres con respecto al plan general. También reprochan que se rebaje en un 40% la zona de aparcamiento recién abierta al prever dos edificios en ese lugar, la reducción de los equipamientos al incluir entre ellos las escaleras del Observatorio y de las plazas de aparcamiento desde las 197 previstas en el plan general a solo 63.
- Los vuelos de Londres, Málaga y Valencia abandonaron Alvedro con una ocupación media del 90% en su último mes
- Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias por 80 euros el trayecto
- La heladería artesanal mejor valorada de A Coruña: 'Nuestro helado de mango es como morder la fruta natural
- El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
- Tráfico fluido aunque con congestiones puntuales a pesar del corte de Monte Alto, Os Rosales y el paseo marítimo por O Gran Camiño
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- Defensa se abre a transferir al Concello de A Coruña parte de los terrenos del cuartel de automóviles, pero sin entregas gratuitas
- El Museo de Belas Artes de A Coruña ya tiene nuevo director