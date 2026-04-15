El PP denuncia que PSOE y BNG buscan más cemento y menos zonas verdes en el Parque del Agra

El grupo municipal del Partido Popular inició este miércoles una campaña informativa en el barrio de Agra do Orzán sobre el proyecto del polígono urbanístico Parque del Agra, del que asegura que el Gobierno local del PSOE y el grupo del BNG quieren que tenga "más ladrillo, más cemento, más piedra, menos verde, menos equipamientos y menos aparcamientos".

Los populares acusan a ambas formaciones de "aumentar el aprovechamiento urbanístico hasta el máximo" tras haberlo reducido en 2020, así como de reducir en 5.000 metros cuadrados los espacios libres con respecto al plan general. También reprochan que se rebaje en un 40% la zona de aparcamiento recién abierta al prever dos edificios en ese lugar, la reducción de los equipamientos al incluir entre ellos las escaleras del Observatorio y de las plazas de aparcamiento desde las 197 previstas en el plan general a solo 63.