Presentada la app que facilitará el aparcamiento a personas con movilidad reducida con IA y Street View
El proyecto piloto Spot4Dis permitirá consultar, reservar y acceder a plazas PMR mediante un sistema inteligente
La aplicación de movilidad inclusiva Spot4Dis, en la que ha participado el Concello de A Coruña junto a la Asociación de Personas con Movilidad Reducida con la financiación de Google, facilitará la localización de plazas de aparcamiento adaptadas a personas de movilidad reducida y permitirá consultar su disponibilidad en tiempo real, además de comunicar incidencias, gracias al empleo de tecnologías como Street View, IA y mapas satelitales. El proyecto piloto de la app, también llevado a cabo en Valencia, Zaragoza, Badajoz y la italiana Génova, se ha presentado este miércoles en Barcelona, en una mesa redonda junto a representantes de Google España, la Universitat Politècnica de Catalunya y los ayuntamientos participantes para debatir experiencias y expectativas de futuro.
El Concello de A Coruña ha puesto a disposición del proyecto una base de datos actualizada de las plazas PMR existentes y las previstas en la ciudad, la normativa aplicable y las imágenes de señalización. “La participación en un proyecto con Google y cuatro concellos más permitirá incorporar la perspectiva de inclusión social para hacer una ciudad más igualitaria que elimine barreras”, comentó el concejal José Manuel Lage Tuñas.
El acto incluyó una demostración de Albert Llovera, piloto profesional de Dakar y WRC, para explicar alguna de las funcionalidades del proyecto como la consulta sobre la disponibilidad, reserva y acceso a las plazas PMR mediante un sistema inteligente.
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