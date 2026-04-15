Presentada la app que facilitará el aparcamiento a personas con movilidad reducida con IA y Street View

La aplicación de movilidad inclusiva Spot4Dis, en la que ha participado el Concello de A Coruña junto a la Asociación de Personas con Movilidad Reducida con la financiación de Google, facilitará la localización de plazas de aparcamiento adaptadas a personas de movilidad reducida y permitirá consultar su disponibilidad en tiempo real, además de comunicar incidencias, gracias al empleo de tecnologías como Street View, IA y mapas satelitales. El proyecto piloto de la app, también llevado a cabo en Valencia, Zaragoza, Badajoz y la italiana Génova, se ha presentado este miércoles en Barcelona, en una mesa redonda junto a representantes de Google España, la Universitat Politècnica de Catalunya y los ayuntamientos participantes para debatir experiencias y expectativas de futuro.

El Concello de A Coruña ha puesto a disposición del proyecto una base de datos actualizada de las plazas PMR existentes y las previstas en la ciudad, la normativa aplicable y las imágenes de señalización. “La participación en un proyecto con Google y cuatro concellos más permitirá incorporar la perspectiva de inclusión social para hacer una ciudad más igualitaria que elimine barreras”, comentó el concejal José Manuel Lage Tuñas.

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El acto incluyó una demostración de Albert Llovera, piloto profesional de Dakar y WRC, para explicar alguna de las funcionalidades del proyecto como la consulta sobre la disponibilidad, reserva y acceso a las plazas PMR mediante un sistema inteligente.