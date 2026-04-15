El sector tecnológico gallego busca nuevos perfiles en la Universidade da Coruña: "Ninguno de aquí va a tener problema en encontrar trabajo"

La Facultade de Informática de la Universidade da Coruña se ha convertido este miércoles en un punto de encuentro directo entre estudiantes y empresas tecnológicas. La VII Feira de Prácticas e Emprego da FIC (FEPE FIC), reúne durante tres días a 32 compañías con un objetivo claro: captar talento en un sector que sigue creciendo y que, según coinciden los protagonistas, mantiene una demanda elevada.

Desde primera hora, los pasillos de la facultad se llenan de empresas que buscan perfiles que cubran la alta demanda del sector y de estudiantes que buscan resolver dudas sobre su futuro inmediato. Muchos de ellos todavía no han tenido contacto con el mundo laboral, pero empiezan a tomar decisiones. Es el caso de Nuria y Lara, alumnas de entre tercero y cuarto curso, que acuden con la vista puesta en el próximo año. "No he estado en ninguna práctica aún, vine para informarme sobre ellas de cara al próximo curso", señala Nuria.

Ambas destacan que varias empresas les han trasladado una idea común. "Tienen bastantes oportunidades de aprender y de formar a la gente. Nos están diciendo que el mercado tecnológico es muy amplio y que están buscando a mucha gente", explica Lara, lo que interpreta como una puerta de entrada al empleo. "En algunas nos dicen que, a partir de las prácticas, podríamos quedarnos en la empresa", asegura.

La sensación general es positiva, aunque con matices. "No estoy segura de si estoy preparada para entrar ya a trabajar", reconoce Nuria, mientras valora que algunas compañías ofrecen formación para facilitar el salto de la universidad al entorno profesional. Ese acompañamiento se presenta como un factor clave en un contexto donde, pese a la abundancia de oportunidades, persiste cierta inseguridad entre quienes están a punto de dar el paso.

Lara y Nuria en la Feria de Emprego / CASTELEIRO

Una percepción similar comparte Rafael, estudiante de informática, que ve la feria como una oportunidad para adelantarse a lo que llegará en cuarto curso. "Venimos para ver las prácticas del año que viene. A ver un poco qué es lo que nos ofrece cada una", explica. Entre las opciones que más les llaman la atención destacan aquellas que ofrecen flexibilidad, como el teletrabajo: "Hay empresas que ofrecen prácticas en remoto, tipo teletrabajo y eso, incluso en verano, me atrae mucho", señala.

Aunque todavía no han tenido una experiencia directa en el mercado laboral, Alberto, otro universitario, coincide en el diagnóstico: "El mercado laboral no pinta nada mal. Ofertas hay, así que parece que tendremos salidas". A su juicio, la sensación es que existe margen suficiente para todos: "A priori sí, hay suficientes oportunidades. Veremos cuando estemos buscando trabajo".

Desde el lado empresarial, el mensaje es aún más contundente. Juan, representante de Balidea, empresa presente en el evento que lleva años participando en este tipo de encuentros universitarios. "Tenemos mucha gente en plantilla que ha salido de estas ferias", asegura. En su caso, la búsqueda se centra principalmente en perfiles técnicos, aunque reconoce una diversificación creciente: "Cada vez necesitamos más perfiles de inteligencia artificial, ciberseguridad o perfiles híbridos".

Representantes de la empresa Balidea en la Feria de Emprego / CASTELEIRO

El diagnóstico sobre el mundo laboral es claro y directo: "Hay muy pocas manos", afirma. En su opinión, los estudiantes de informática parten con ventaja frente a otros sectores: "Ninguno de aquí va a tener aprietos. No van a tener ningún problema en encontrar trabajo. En ninguna otra facultad vienen a buscarte para trabajar". De hecho, sitúa el desempleo en niveles mínimos: "El paro es casi cero".

Más allá de las cifras, también emerge otra realidad: la falta de diversidad en el sector. "Hay muy pocas chicas, es algo muy curioso. A mí me dijeron que era un 80% hombres y 20% pero yo creo que es más dispar", apunta, señalando una brecha que todavía persiste en las aulas y en las empresas tecnológicas.

Una visión que refuerza Víctor Teodoro, representante de una de las compañías participantes, Deloitte, que describe un escenario de crecimiento sostenido: "Aquí en Galicia es un mercado creciente, con una apuesta muy clara por la tecnología". Según explica, la demanda abarca perfiles muy diversos, desde desarrollo de software hasta especialistas en datos, cloud o gestión de proyectos. "Se buscan perfiles de todo tipo. Hay mucha variedad en el sector", resume.

Víctor Teodoro, representante de una de las compañías participantes, Deloitte / CASTELEIRO

Sin embargo, ese crecimiento no siempre se traduce en facilidad para cubrir vacantes. "La demanda de perfiles es mucho mayor que la oferta", reconoce Teodoro, quien subraya que las empresas acuden a este tipo de ferias precisamente para captar talento joven "antes de que finalice su formación". El objetivo, en muchos casos, pasa por incorporar a los estudiantes tras un periodo de prácticas: "Ofrecemos prácticas pensando en que, cuando terminen sus estudios, se incorporen con nosotros".

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En este contexto, la Feira de Emprego de la FIC funciona como escaparate de oportunidades y como termómetro del sector. La cita se cerrará este viernes con la entrega del premio al mejor Trabajo de Fin de Grado aplicado, poniendo el broche a un evento que consolida su papel como puente entre la universidad y un mercado laboral que sigue en plena transformación.