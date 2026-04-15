El tiempo en A Coruña según la Aemet: los chubascos tienen las horas contadas

Abril alcanza su ecuador con tiempo primaveral en A Coruña, en el sentido más amplio de lo que implica el reciente cambio de estación. Las temperaturas en general suaves y la alternancia entre días soleados y jornadas lluviosas marcan la tónica en estas primeras semanas de una primavera que pronto cumplirá un mes desde su estreno y que transita entre cielos grises y azules sin orden ni concierto, como corresponde a estas alturas del año en Galicia, así que toca hablar de cambios en el panorama meteorológico, y lo que tenemos por delante es un nuevo giro en el mapa del tiempo, que abandonará progresivamente las nubes y la lluvia para instalarse durante los próximos días en un horizonte despejado con el sol como actor en busca de papel protagonista.

Hoy A Coruña todavía registrará algunas precipitaciones --lluvias débiles--, con temperaturas que se moverán entre los 11 grados de mínima y hasta 18 de máxima, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia.

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Meteogalicia ya avanzaba el pasado domingo en sus redes sociales que a partir de hoy miércoles la tendencia apuntaba a que se impondrá el tiempo más estable.

Mañana jueves día 16 de abril ya será un día de tiempo seco, con más nubes durante la primera mitad del día y cielo más despejado por la tarde. Los termómetros registrarán un leve descenso que dejará 10 grados de mínima y alrededor de 16 ó 17 de máxima en A Coruña. Todo el litoral coruñés --y también la costa de la provincia de Pontevedra-- estará en aviso amarillo por olas de hasta 4 ó 5 metros.

Para el viernes día 17 tanto la Aemet como Meteogalicia prevén una jornada de tiempo muy estable, con algunas nubes durante la mañana y cielo más despejado a partir del mediodía. Los termómetros se mantendrán sin cambios.

¿Qué tiempo hará este sábado y domingo en A Coruña? ¿Y la próxima semana?

La influencia de las altas presiones dejará durante este sábado día 18 y domingo 19 de abril una situación meteorológica de estabilidad atmosférica no solo en A Coruña sino en toda Galicia. La probabilidad de lluvias será muy baja en general y las temperaturas tenderán a ascender. En A Coruña la Aemet prevé máximas de alrededor de 19 ó 20 grados durante el fin de semana, con mínimas de entre 12 y 13 grados.

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El avance de la predicción meteorológica para la próxima semana apunta a que el lunes será una jornada de transición debido a la progresiva retirada de la influencia de las altas presiones, con un nuevo incremento de la nubosidad y de cierta inestabilidad que irá a más a partir del martes día 21 y que se traducirá en el regreso de una alta probabilidad de chubascos como mínimo también durante la jornada del miércoles 22. Seguiremos con atención la evolución de los pronósticos para actualizar la información meteorológica de cara a los días siguientes. Más información.