Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio de la Primitiva millonaria sin dueño: declara la viuda del legítimo propietarioA la venta el nº137 de Ronda de OuteiroCalendario del Dépor en la recta final de SegundaBinter oferta vuelos A Coruña-Canarias por 80€Herida tras chocar con un ciclista de O Gran CamiñoBuscado por el atropello mortal de un perro en A Coruña
instagramlinkedin

La viuda del legítimo propietario de la Primitiva millonaria en A Coruña: "Ni lo sospechábamos, fue un shock. Cuando me llamó la Policía pensé que era un timo"

La mujer ha declarado en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia, en la que también testifican el funcionario que viajó a A Coruña para recoger el boleto y el policía que dirigió la investigación para dar con el dueño del premio

La llegada de los acusados en el segundo día de juicio por la Primitiva millonaria en la Audiencia de A Coruña

La llegada de los acusados en el segundo día de juicio por la Primitiva millonaria en la Audiencia de A Coruña / Gustavo de la Paz

Ana Carro

La viuda y la hija del que la Fiscalía y la Policía Nacional consideran el legítimo propietario de la Primitiva millonaria que el lotero de San Agustín, Manuel Reija, aseguró haberse encontrado en su administración, explicaron este miércoles en el juicio cómo se enteraron del caso, que fue "un shock". "Ni lo sospechábamos. Me dieron una sorpresa", contó la viuda tras un biombo, a la vez que recordó que cuando le llamó la Policía pensó "que era un timo" y colgó, por lo que se pusieron en contacto con su hija.

Según su relato, su marido, que falleció en 2014, "jugaba apuestas con frecuencia". De hecho, en años anteriores, tuvo problemas con el juego y necesitó rehabilitación. Aseguró que cuando viajaban, tanto con el Imserso como viajes privados, el hombre hacía apuestas en ciudades como Fuerteventura o Mallorca. "Le gustaban muchos los números", comentó su viuda. La hija, que también reconoció que su padre jugaba habitualmente, expuso que la combinación manual que repetía habitualmente era "la fecha de su nacimiento". Aunque la Primitiva millonaria es una apuesta automática, el apostante selló y comprobó más boletos manuales.

Ambas reconocieron que el hombre acudía a administraciones de Lotería ubicadas en la zona de Monte Alto, al igual que a los supermercados de San Agustín y Carrefour de Alfonso Molina, donde hacía la compra y también realizaba apuestas. Al centro comercial acudía sobre todo "en verano", pues el matrimonio lo pasaba "en Santa Cruz". Fue aquí, en la de Carrefour, donde se selló el boleto millonario en junio de 2012 y la defensa, ejercida por Beatriz Seijo, presentó en el juicio un recibo de la compra hecha en este supermercado el mismo día que compró la Primitiva. También compró en un supermercado de San Agustín el día que la comprobó, según su hija, que aseguró que su padre falleció sin sospechar que era el legítimo propietario del boleto.

Contaron que fue la Policía la que se puso en contacto con ellas. La viuda pensó que era "un timo" y no hizo caso a la llamada. La hija, en cambio, por las primeras informaciones, pensó que se tratataba de una "estafa del Imserso", pero ninguna sospechaba nada sobre la Primitiva millonaria. "Fue una sorpresa", dijeron.

Noticias relacionadas y más

Una lotera de Zalaeta también compareció este miércoles en el juicio para asegurar que el hombre era "cliente habitual" en su administración y que "se tomaba su tiempo" para hacer las apuestas, siempre y cuando no tuviese prisa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vuelos de Londres, Málaga y Valencia abandonaron Alvedro con una ocupación media del 90% en su último mes
  2. Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias por 80 euros el trayecto
  3. La heladería artesanal mejor valorada de A Coruña: 'Nuestro helado de mango es como morder la fruta natural
  4. Tráfico fluido aunque con congestiones puntuales a pesar del corte de Monte Alto, Os Rosales y el paseo marítimo por O Gran Camiño
  5. Defensa se abre a transferir al Concello de A Coruña parte de los terrenos del cuartel de automóviles, pero sin entregas gratuitas
  6. El Museo de Belas Artes de A Coruña ya tiene nuevo director
  7. O Gran Camiño en A Coruña: Contrarreloj bajo la mirada de la Torre de Hércules
  8. A la venta el conflictivo edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, en el barrio de Os Mallos de A Coruña

La viuda del legítimo propietario de la Primitiva millonaria en A Coruña: "Ni lo sospechábamos, fue un shock. Cuando me llamó la Policía pensé que era un timo"

La viuda del legítimo propietario de la Primitiva millonaria en A Coruña: "Ni lo sospechábamos, fue un shock. Cuando me llamó la Policía pensé que era un timo"

Más de 20 aspirantes compiten por cada piso en alquiler en la provincia de A Coruña

Aena refuerza Alvedro con más aparcamiento, accesos y personal por el cierre temporal del aeropuerto de Lavacolla

Aena refuerza Alvedro con más aparcamiento, accesos y personal por el cierre temporal del aeropuerto de Lavacolla

Detenido en A Coruña un gestor por estafar más de 190.000 euros a una clienta en el cobro de una póliza de defunción

Detenido en A Coruña un gestor por estafar más de 190.000 euros a una clienta en el cobro de una póliza de defunción

La Audiencia de A Coruña condena a un hombre a nueve meses de prisión por lesiones leves a su pareja

La Audiencia de A Coruña condena a un hombre a nueve meses de prisión por lesiones leves a su pareja

El funcionario de Loterías que recogió la Primitiva en A Coruña: "El delegado me dijo que su hermano había encontrado el boleto y que su obligación era entregarlo"

El funcionario de Loterías que recogió la Primitiva en A Coruña: "El delegado me dijo que su hermano había encontrado el boleto y que su obligación era entregarlo"

Bálsamo para la desestacionalización en los aeropuertos gallegos: Alvedro y Peinador sumaron 185.000 pasajeros más que Lavacolla este invierno

Bálsamo para la desestacionalización en los aeropuertos gallegos: Alvedro y Peinador sumaron 185.000 pasajeros más que Lavacolla este invierno

El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña

El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
Tracking Pixel Contents