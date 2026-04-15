Un bálsamo para la desestacionalización en los aeropuertos gallegos: Alvedro y Peinador sumaron 185.000 pasajeros más que Lavacolla este invierno

La propuesta del Clúster de Turismo y el deseo de algunos sectores de limitar o cerrar aeropuertos en Galicia sigue chocando contra la realidad de los datos. Las terminales de Alvedro y Peinador, en A Coruña y Vigo, continúan demostrando que tienen potencial y demanda para continuar siendo dos motores en las dos primeras ciudades y áreas económicas de la comunidad. Tanto es así que durante esta temporada de invierno aeronáutica han conseguido un hito importante: superar, en su conjunto, a los viajeros de Lavacolla en Santiago.

Las posiciones de las ciudades se mantienen casi inamovibles desde hace más de un lustro. Santiago lidera rondando los 3 millones de viajeros anuales mientras A Coruña y Vigo se mantienen, con ligeras oscilaciones, por encima del millón. Sin embargo, la proporción se ha volcado en favor de las dos únicas urbes que gozan de área metropolitana. Durante la temporada baja aeronáutica entre el 28 de octubre y el 28 de marzo de este año, las terminales herculina y olívica sumaron 960.293 pasajeros, un 2,45% más que en el invierno anterior.

Por el contrario, el cierre de la base de Ryanair en la capital gallega ha provocado un desplome del 29% en casi todos los boletines estadísticos, quedándose en 773.420 usuarios en estos cinco meses. En resumen una brecha de 186.873 pasajeros casi anómala hasta la fecha en el sistema aeroportuario de Aena después de la concentración alrededor de la terminal compostelana.

Y es que hay que remontarse a los tiempos de la pandemia del coronavirus para encontrar un escenario similar, aunque no idéntico. Las restricciones a la movilidad hicieron que los viajes de negocios o imprescindibles monopolizaran los tráficos. En esta circunstancia, la suma de Alvedro y Peinador logró superar a Lavacolla en siete ocasiones: abril, mayo y noviembre de 2020 y febrero, marzo, abril y mayo de 2021. En todas ellas por cifras muy inferiores a las actuales, cuando la brecha ha oscilado entre las 25.00 y 46.000 personas de diferencia cada mes. Previamente en noviembre de 2018 se logró otro empate técnico similar, con unos 388 pasajeros de ventaja para esta singular unión.

Una segunda temporada alta

Estas cifras, paradójicamente, van en la línea de los objetivos del Clúster de Turismo de Galicia en su plan aeroportuario. En la presentación de 14 diapositivas y 615 páginas ante la Xunta de Galicia hace dos semanas fijaban como objetivo la desestacionalización de las rutas. Así, en su punto siete abogaba por «impulsar un programa de vacaciones sociales diseñado específicamente para consolidar rutas aéreas estratégicas mediante flujos estables de viajeros fuera de temporada alta», explican.

En el caso del aeropuerto de A Coruña se registra un pico de viajeros en marzo, con 116.500 viajeros. Noviembre y diciembre también superaron los 100.000. Enero y febrero quedaron a las puertas, con 98.000.

En el caso del aeropuerto de Vigo se registra un pico de viajeros en noviembre (96.054) y diciembre (97.127) gracias al filón de las luces de Navidad. Así, en ambos meses se lograron cifras superiores a las de junio (94.417) o septiembre (92.952) considerados de temporada alta. En esas semanas compañías como Air Nostrum añaden rutas estivales a Canarias y Baleares.

La Xunta confía en que las diputaciones se impliquen para captar nuevas rutas

Luisa Sánchez (izq.), con Xosé Merelles (c.) y Diego Calvo, con representantes de A Coruña y Ourense. / LOC

La Xunta espera que las diputaciones provinciales se impliquen en el esfuerzo conjunto para captar nuevas rutas para los tres aeropuertos de Galicia de forma coordinada, en el que el Gobierno gallego participará con fondos para la promoción turística en origen. Así lo trasladaron este martes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante una reunión con representantes de las diputaciones de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

El encuentro formó parte de una ronda de contactos iniciada por la Xunta la semana pasada con diferentes actores para informar sobre su papel en la estrategia de captación de vuelos y ver si «entre todos» se logra «empujar en la misma dirección y conseguir nuevos vuelos», indicó Calvo. Y pidió la implicación de todas las administraciones en ese modelo, incluidas las diputaciones: «Trabajando todos juntos tendremos más éxito que si va cada una por su lado».

La Diputación de A Coruña, gobernada por PSOE y BNG, no se pronunció tras la reunión sobre la petición formulada por la Xunta. La Diputación de Pontevedra, en manos del Partido Popular, se suma a la idea de la Xunta de sufragar un fondo común para abrir nuevas rutas desde los aeropuertos gallegos.

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Esta decisión deberá estar tomada antes de la reunión Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea prevista para las próximas semanas en la que estará Aena.