A Coruña celebrará el 'Atlantic Eclipse' con nueve escalas de cruceros

El puerto de A Coruña se prepara para recibir los próximos 11 y 12 de agosto nueve escalas de cruceros con motivo del eclipse total, lo que obligará a desplegar un operativo sin precedentes en la ciudad. La especial efeméride de A Coruña, uno de los mejores lugares para contemplar la ocultación total del Sol, ha sido uno de los principales atractivos presentados este jueves en la convencional internacional de cruceros Seatrade que se celebra en Miami, en un acto en el que ha participado, entre otros, el presidente de puertos del Estado, Gustavo Santana. Durante la presentación del ‘Atlantic Eclipse’ se distribuyeron gafas homologadas que permitirán contemplar el eclipse de forma segura.

Triple escala de cruceros

Ya este viernes tendrá lugar la primera triple escala del año con la llegada del crucero Arcadia, con 2.000 pasajeros y 853 tripulantes a bordo. Atracarán en el muelle de trasatlánticos a las 6.45 horas y está previsto que partan hacia Funchal a las 17.30. Los 2.100 pasajeros y 850 tripulantes del Norwegian Sky llegarán al muelle de Calvo Sotelo Sur sobre las 7.30 horas y a las 17.00 horas retomarán su rumbo hacia Le Havre, en Francia. En el muelle de San Diego atracarán a las 09.00 horas el Aidabela, con 2.200 pasajeros y 650 tripulantes, que permanecerá en la ciudad hasta las 19.30 horas, cuando continúen navegando hacia Portland. En total, visitarán la ciudad más de 8.650 personas, entre cruceristas y tripulación.

Feria internacional de cruceros 'Seatrade'

A la convención internacional de cruceros Seatrade asisten esta semana el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, directivos de Coruna Cruise Terminal y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, para promocionar la ciudad como destino de cruceros. Entre las iniciativas presentadas por la delegación coruñesa en el stand de Puertos del Estado, destacan las obras de instalación del sistema de suministro eléctrico a los cruceros (OPS) que está previsto habilitar a finales de 2027 en el muelle de trasatlánticos y en Calvo Sotelo Sur, donde atracan los buques cuando hay doble escala. A Coruña será previsiblemente el segundo puerto español tras Cádiz en ofrecer este servicio.

Promoción de A Coruña en la convención internacional de cruceros 'Seatrade'. / LOC

Fernández Prado destacó que, tras la tendencia de crecimiento en la llegada de cruceros a A Coruña en los últimos años, los esfuerzos se centran ahora en impulsar la calidad de atención a los buques y pasajeros para ofrecer una mejor experiencia en destino desde el punto de vista ambiental, económico y social.

También hubo mención para el Museo del Dépor y el Museo de Estrella Galicia como puntos de interés para el turismo internacional, así como para las actividades que ya se programan para el próximo año: la Regata de Grandes Veleros, el centenario del Real Club Náutico, el 150 aniversario de la Junta de Obras del Puerto y la escala del buque escuela español Juan Sebastián Elcano.

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Durante la convención, se recordó además que el puerto de A Coruña es líder de cruceros en la cornisa cántabro-atlántica, con más de 160 escalas y 400.000 pasajeros en los últimos años. Según los cálculos, su impacto económico supera los 40 millones de euros anuales en la ciudad y el área metropolitana, a lo que se suma el gasto directo de turistas y tripulantes, junto a la repercusión en los servicios portuarios, empresas consignatarias, seguridad, transporte, guías turísticos, servicios de salud y suministros.