Avalancha de solicitudes de inmigrantes para regularizarse en las entidades de A Coruña: "Nos están sobrepasando"

Teléfonos colapsados, trabajadores desbordados y, en algún caso, casi la totalidad del personal dedicado a ayudar a los inmigrantes residentes en A Coruña que están intentando regularizar su situación en España. Este es el balance de cuatro entidades coruñesas que les ayudan en los trámites, después de que en la jornada de este jueves se abriese la tramitación de peticiones telemáticas y de citas previas de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y que se prolongará hasta el 30 de junio. La medida permite lograr los papeles a los inmigrantes sin antecedentes penales que no tienen permiso de residencia, pero que lleven más de cinco meses en el país y residan en él desde antes del 1 de enero, y están acudiendo de forma masiva a las oficinas que les dan apoyo, en algún caso saturándolas.

"Nosotros presentamos las solicitudes, y esto es una barbaridad", explica brevemente una técnica de Sos Racismo antes de volver al trabajo. En la oficina coruñesa, indica, "somos seis personas, y nos está sobrepasando". Desde Viraventos indican que estos días "están siendo bastante caóticos", con una gran afluencia de inmigrantes con dudas acerca de cómo realizar el proceso, y los propios trabajadores de la ONG adaptándose a unos trámites nuevos, que desconocen. "Tenemos prácticamente el 90% del personal asignado solo a regularizaciones, todo el mundo está intentando ponerse al día", señala la entidad, y, como consecuencia, "están un poco paralizados todos los proyectos menos las situaciones de urgencia".

El trabajo se multiplica, señalan la asociación, pues "somos de las pocas entidades acreditadas para hacer el informe de vulnerabilidad" que forma parte de los trámites, que solo realizan "dos o tres" entidades y los servicios sociales. Este diario se puso en contacto con el Concello para preguntar si la regularización extraordinaria ha provocado un aumento del trabajo en los servicios sociales o si se ha habilitado personal adicional, sin obtener respuesta. En Viraventos señalan que les llegan "demandas de otras entidades, y de personas que no son beneficiarios" habituales de sus proyectos.

"Los teléfonos están colapsados"

"Desde Cáritas sabemos que nos va a caer una avalancha, es mucha gente la que pretende regularizarse", señala la directora de la entidad en A Coruña, María Dolores Rivas, que indica que el gabinete jurídico de la diócesis de Santiago, que incluye las parroquias coruñesas, va a ampliarse con un abogado adicional "para ayudar". "Desde las parroquias intentamos ayudar a los usuarios que podamos atender, lo estamos intentando hacer lo mejor posible, aunque no podamos ayudar a todo el mundo", resume Rivas, que añade que "los teléfonos de la central están colapsados de llamadas".

La directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña considera que las entidades sociales están "en pañales" porque el Real Decreto que permite la regularización es muy reciente, pero en conjunto considera que la regularización es positiva y permitirá mejorar la vida de los inmigrantes irregulares y de los propios nativos. "Esa gente se necesita en España, necesitan comer, vivir, tener una vivienda", indica.

Un "cuello de botella"

En Sen Valos aún no son entidad acreditada para realizar informes de vulnerabilidad, aunque su responsable de proyectos, Patxi Hurtado, explica que están "pendientes" de obtener el permiso. Aún así, están atendiendo a las consultas de inmigrantes, dando información básica y ayudando a preparar y presentar expedientes, coordinados con otras entidades. El trabajo, indica Hurtado, no empezó este jueves, ya que "en las últimas semanas ya mucha gente estaba solicitando información" y se notó un incremento de trabajo desde hace meses, cuando se anunció que habría una regularización. "Hicimos charlas informativas para que la gente se fuera preparando poco a poco, aunque no tuviéramos el texto definitivo", indica.

Ahora que se ha abierto el plazo "mucha gente tiene prisa por presentar los papeles lo antes posible", y los requisitos como el informe de vulnerabilidad, del que, indica, todavía se publicó el modelo el miércoles, crean "un cuello de botella importante". Hurtado recuerda las "semanas un poco caóticas" de la regularización de 2005, antes de las redes sociales, y considera que "los nervios son normales", pero confía en que "todo va a ir bien" y la situación se vaya "descongestionando" tras los primeros días. "Las palabras que más repetimos son paciencia y calma", explica el trabajador de Sen Valos.