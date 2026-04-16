Obras
Colocan una de las rampas laterales de la pasarela entre estaciones de Alfonso Molina en A Coruña
La pasada semana se había instalado la estructura central sobre la avenida
La nueva pasarela peatonal en la avenida de Alfonso Molina a la altura de las estaciones de autobuses y ferrocarril ya encara su recta final. Tras el desmontaje de la antigua pasarela, que presentaba importantes deficiencias, y la instalación de un paso provisional para mantener comunicados los barrios de Os Mallos y Cuatro Caminos, ahora avanza la colocación de la nueva estructura en el lugar por donde siempre se ha cruzado entre la terminal de buses y la de trenes.
La pasada semana se colocaba la nueva estructura sobre la avenida y este miércoles una grúa de grandes dimensiones ha instalado la rampa lateral que va desde el puente central al barrio de Os Mallos, en la rolda das Estacións.
La antigua pasarela fue desmontada por completo para acometer su renovación integral, una actuación que encara ya sus últimos días. Una vez instalados los nuevos elementos, se completarán los remates finales con la previsión de abrir la pasarela en las próximas semanas y retirar el paso provisional habilitado mientras duraron las obras.
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