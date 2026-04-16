Condenan a 15 años de cárcel a un padre de A Coruña por cometer delitos contra la libertad sexual de su hija
La Sala ha destacado que el relato de la víctima es "sincero, creíble, consistente y persistente"
La Audiencia Provincial de A coruña, en su sección segunda, ha condenado a un padre a 15 años de cárcel como autor de delitos contra la libertad sexual de su hija. Además, le impone la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante 21 años, así como 16 años de libertad vigilada e inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con menores durante 9 años. También debe indemnizar a la víctima con 30.000 euros en concepto de daño moral.
Según destaca el tribunal, se ha probado que el procesado, en diversas ocasiones y en diferentes domicilios, realizó tocamientos y violó a su hija, quien denunció los hechos.
Tras valorar las pruebas y testimonios, la sala ha concluido que el relato de la víctima es "sincero, creíble, consistente y persistente", por lo que ha rechazado las alegaciones de la defensa. También añade que “tampoco cabe apreciar ni la existencia de contradicción alguna relevante ni la presencia de ningún móvil de venganza contra el procesado”.
“La experiencia, por desgracia, demuestra que en los delitos contra la libertad sexual cometidos en el ámbito de las relaciones familiares su autor aprovecha tanto los momentos en que se encuentra a solas con la víctima, lo que le depara una mayor facilidad comisiva, como la ausencia de desconﬁanza hacia su persona por parte de sus familiares cercanos para llevar a cabo sus conductas sin levantar sospechas sobre su comportamiento”, destacan los magistrados.
Sin embargo, contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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