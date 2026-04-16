A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: "La copa se está quedando corta"

A Coruña inaugura su título de Capital Española del Ocio Nocturno con la primera jornada de conferencias en la sala Pelícano entre profesionales del ámbito, asociaciones sectoriales y vecinales e instituciones, como el Concello y la Xunta de Galicia. La mesa La innovación en el sector del ocio y los espectáculos. Nuevos hábitos de ocio y tendencias de consumo dio pistoletazo de salida a los encuentros. El coloquio puso foco en la innovación del sector en la siguiente década para satisfacer la exigencia por segmentos de edad, desde los grupos jóvenes más digitales a los adultos que recuperan el momento festivo, y los cambios tanto en el consumo de productos y bebidas alcohólicas, como en el modelo, cada vez más orientado a la experiencia personal.

Esta primera reunión congregó al CEO de Hi Music, Rubén Labarzana; el representante del Grupo Tokyo, Luis Asenjo; el director de Relaciones Corporativas de Diageo, Ricardo Hernández; y la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz Romero, y contó con mediación de Denia Castaño, miembro de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos-España de Noche.

Castaño presentó datos de un sondeo sectorial sobre las previsiones de los siguientes diez años. Según los resultados, el 52,6% del empresariado gallego de ocio nocturno prevé la evolución de las salas hacia experiencias inmersivas con efectos especiales y aplicaciones que fomenten la interacción. Otra tendencia coincidente para el 52% serán los espectáculos y la animación con experiencias recreativas dentro de los locales. En lo referente a los DJs, su papel como protagonista es relevante a futuro para el 34,2% de los encuestados.

El impacto del 'tardeo': clientes hasta los 60 años

"Hace diez años, el metaverso era una amenaza real para el sector y parecía real el vivir aislados en la habitación. La pandemia cambió el paradigma y ahora hablamos de un nuevo concepto. El sector se está transformando. Los jóvenes entre 20 y 25 años seguirán siendo los principales protagonistas del ocio nocturno para el 56,4% de empresarios gallegos. El segmento de 30 a 40 años ganará peso y, en general, se diversificará la edad del público hasta los 60 años. Esto se vincula con el fenómeno del tardeo", introdujo Castaño.

Para Rubén Labarzana, un "reconocido experto" en tardeo con diferentes fiestas en capitales españolas, es necesario pensar en "propuestas de valor y marca, porque desde el covid se ve normal una discoteca de tarde". "Existe un cambio en el consumo, se añaden la cerveza y el vino a un espacio que parecía reservado para la copa exclusivamente, y ya se ven experimentos como la combinación de ocio y deporte, quizá el siguiente fenómeno sea el dúo de ocio y familia", expuso.

"La gente sale el mismo tiempo de fiesta y las mismas veces, pero consume menos. ¿Es por salud?, ¿es un cambio en el ámbito del ocio?, ¿es la influencia de las pantallas? La conclusión a la que llegamos es que la economía es lo que más pesa. El consumidor tiene menos renta y más gastos, especialmente por la inflación y lo inmobiliario. Ahora se busca elevar la experiencia del consumo, que sean la copa y el local, el mejor en ambos casos. Se busca un servicio premium, o más eficaz. Es necesaria una adaptación al entorno, eso incluye el consumidor de productos sin alcohol. Hay que ofertar alternativas en este aspecto", indicó Ricardo Hernández.

Primera mesa de la Capitalidad Española del Ocio Nocturno de A Coruña, en la sala Pelícano. / CASTELEIRO

Desde el sector de las salas y locales, Asenjo señala que el público "valora cuestiones como el recuerdo y la emoción" y los locales ya no son solo "punto de encuentro, bebida y baile". En su opinión, los consumidores buscan atmósferas y espacios cuidados, algo en lo que influyen las promotoras de eventos "con más facilidad de llegar hasta el cliente". "La revolución está para quedarse, las reservas, los descuentos, la tecnología. Las discotecas deben de convertirse en espacios multifuncionales. Las nuevas generaciones buscan autenticidad, quieren demostrar que han estado en la mejor fiesta posible. Somos creadores de ilusión", aseveró.

Paz Romero destacó la necesidad de mantener el diálogo como vía resolutiva para todas las partes involucradas y avanzar hacia "un ocio sostenible, seguro e inclusivo", como el que mantiene el Concello con los diferentes agentes sociales. Puso énfasis en los 6 años "sin botellones en los Jardines de Méndez Núñez" y la desaparición de ese "foco de problemas, también injusto con el ocio nocturno y sus empresarios". La concejala de Seguridad Ciudadana instó a no ver "un pulso entre ocio y seguridad o tranquilidad" y a buscar "con claridad cuáles son los límites".

El futuro, entre seguro y diverso

El director de Relaciones Corporativas de Diageo, Ricardo Hernández, trasladó que desde el sector de bebidas alcohólicas se ve "una aceleración del cambio". Según expuso, en los "safaris de exploración" que realizan las corporaciones exploran las nuevas formación de socialización y celebración que ocuparán los siguientes diez años para el ocio nocturno. Observan ofertas ultra especializadas, como "locales que combinan ajedrez con coctelería", "entretenimiento Arcade con música de los años 80" o "locales que ofrecen lecturas de mano y tarot además de copas premium". En su enumeración puso en valor, como nexo común, la urgencia por "elevar la experiencia del usuario porque no llega con bebida y baile".

"La copa se está quedando corta. El consumo no nocturno ya iguala y supera al nocturno en diferentes sectores poblacionales. Esto es un desafío", resolvió Hernández.

En esta misma línea, Labarzana aludió a la inteligencia artificial y las posibilidades de la robótica en el servicio de ocio nocturno. "Estamos preparados para cualquier cambio, incluso para el robot camarero, nunca se sabe. Tengo claro que el ocio será el ámbito general, no solo la fiesta en sí misma. El público que más consume es el mayor de cincuenta años y es el que goza de menos espacios. El marketing no impacta igual sobre ellos, se guían por otros criterios", aseguró, respecto al dato de que el 72% de los locales se posicionan gracias a las redes sociales.

Para la concejala de Seguridad Ciudadana, la seguridad y los protocolos marcarán parte de la siguiente década. Destacó la necesidad de instaurar sistemas contra la sumisión química y medidores en tiempo real de aglomeración o mapas de calor para evitar tumultos. Señaló la capacidad de la IA para detectar de manera anticipada situaciones de riesgo, presencia de armas o mejores de videovigilancia en tiempo real, "incluso previo al suceso". Del mismo modo, reconoció la existencia de iniciativas abiertas a estudio, como la instalación de sensores de ruido en las fachadas de edificios o nueva iluminación urbana disuasoria para la salida de las discotecas.

Interior de la sala Pelícano durante la primera conferencia, 'La innovación en el sector del ocio y los espectáculos'. / CASTELEIRO

Compromiso entre agentes

La aportación vecinal provino de la representante de la Federación de asociaciones de vecinos de A Coruña y Área metropolitana, María Luisa Varela, quien confirmó el compromiso a participar en las decisiones y medidas "sin ser radical". "Nosotros ponemos nuestra parte y defendemos la tranquilidad y el descanso. Sabemos de vuestro esfuerzo. No penséis que vais a encontrar en nosotros a un enemigo. Seremos un punto de apoyo y animamos a seguir por este camino", aseguró.

La jornada de apertura contó también con la directiva de las federaciones España de Noche y Galicia de Noite, que compartieron una ronda inicial con la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz Romero, y la directora general de Xuventude de la Xunta, Lara Meneses. "Tenemos el mejor ocio nocturno del mundo y la sala Pelícano es una de las cinco mejores discotecas de España. Nos encontramos en un momento de reto, oportunidad y más profesionalización para el sector. Tenemos una gran importancia en el ámbito económico y social", expresó el presidente de España de Noche, Ramón Más.

"El sector y los cambios de hábito insisten en repasar los espacios, los horarios y los modelos de negocio. Se amplía el peso de la experiencia diurna en el sector del ocio y el entretenimiento, además de ponderar el consumo responsable de productos. Es necesario insistir en la creación de espacios seguros y libres de violencia. Esto es lo que se reclama, esto es innovar escuchando a la juventud", recalcó Meneses en su intervención.