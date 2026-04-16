Cristina Delgado: "Las mujeres deben tener una visión estratégica de sus carreras"

El auditorio de Afundación acoge este viernes el encuentro Raíces y Trayectorias, en el que ocho mujeres directivas expondrán las claves de sus carreras con el fin de servir de inspiración para el liderazgo femenino. Cristina Delgado, presidenta de la entidad Women in Retail, una de las promotoras de esta iniciativa, intervendrá en el acto.

¿Es imprescindible que haya referentes para crear mujeres líderes?

Tener referentes en la vida siempre es fundamental porque da pistas e influye en lo que quieres y no quieres hacer. Y sobre todo cuando estás contando trayectorias, que son dientes de sierra, es lo realmente importante, porque en la vida no todo es en línea recta, hay muchas decisiones bien y mal tomadas y esos dientes de sierra ayudan a aprender y dan experiencia. Cuando esto lo escuchan terceros, uno no piensa que está solo cuando le pasan cosas.

¿Sigue siendo más difícil para las mujeres alcanzar el liderazgo?

Cuando estamos hablando de liderazgo y de mujeres hay referentes, pero no están visibilizados. Entonces, el primer objetivo es la visibilización del talento, de la experiencia y de las cargas y de las trayectorias de muchísimas mujeres que hoy están liderando compañías o que están liderando áreas estratégicas de esas compañías. La visibilización es fundamental y yo, desde Women in Retail, siempre pienso que es fundamental que la mujer tenga una visión estratégica de su carrera. Las mujeres solemos tener una visión táctica de nuestra carrera, y todo lo que no esté en el tablero de lo que tengo que hacer todo este año con estas personas y objetivos pensamos que no está en el foco, cuando muchas veces el conocimiento, las conexiones, el capital relacional y el reputacional se construyen fuera de ese tablero que tenemos en el día a día.

Hay mujeres que se quejan de que han tenido que demostrar que son mucho mejores que el resto.

Seguramente, y tiene que ver con esa falta de costumbre. Siempre digo que me gusta ser muy positiva porque venimos de siglos y siglos de una cultura y en los últimos 40 años las mujeres hemos hecho una revolución. Las mujeres que hemos nacido en torno a los años 70 y 80 vamos a dejar nuestra impronta para que nuestras hijas y nietas lo tengan infinitamente mejor. Pero es verdad que por un tema cultural y porque ese poder estaba en determinadas manos, ha sido más complicado porque el poder nadie lo quiere soltar, nunca puedes esperar que te lo den, te lo tienes que ganar y muchas veces lo tienes que tomar. Las mujeres tenemos que entender que con el trabajo, el talento y la experiencia que tenemos, si le sumamos visibilización, visión estratégica y poder hacer esa red entre todas, eso facilitará mucho las cosas.

Pero hay quien piensa que se ha producido una involución con las mujeres jóvenes.

Tenemos la obligación de trasladarle a las nuevas generaciones que la libertad y la autonomía son la clave de la vida de cualquier persona, que eso es lo que hicieron nuestras abuelas y nuestras madres. Tenemos que poder hacer lo mismo con las nuevas generaciones y no solamente hablando de trabajo, sino de conexión, transformación de la sociedad y legado.

¿Hay sectores que se resisten a ser liderados por mujeres?

Cuando hay muchas empresas e instituciones trabajando para promover las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las niñas y planteándoles lo que es la robótica y la inteligencia artificial, ¿cómo no vamos a trasladar esto a las nuevas generaciones?, porque eso va a ser su día a día. Estamos haciendo la primera comunión de los chavales que van a liderar el futuro y que son nativos en la inteligencia artificial, y eso va a impactar en la gestión del talento. Las mujeres no podemos estar fuera de la tecnología y las carreras STEM, porque quien gestione ese tipo de maquinaria dominará y liderará el mundo.