La Diputación premia el talento coruñés en la gala Daccultura

El Teatro Colón acogió este jueves la quinta edición de la Gala Daccultura, un encuentro que reunió a 19 premiados de 13 categorías impulsadas por la Deputación da Coruña y que abarcan ámbitos como la literatura, el cine, la música o la fotografía. La cita se consolida así como un espacio de reconocimiento y de encuentro del talento cultural coruñés y gallego, con una creciente proyección internacional.

El acto estuvo presentado por la periodista Susana Pedreira y el actor y músico Xoán Fórneas, y contó con la actuación de Caamaño&Ameixeira. Durante la gala, el presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, y la diputada de Cultura, Natividade González, subrayaron la importancia de respaldar la creación artística y el talento en todas sus formas.

Formoso incidió en la necesidad de eliminar barreras al desarrollo del talento y recordó que “durante mucho tiempo a muchas personas se les dijo hasta dónde podían llegar”, frente a lo que la institución provincial apuesta por “abrir oportunidades y acompañar a quienes comienzan”.

En este sentido, vinculó los premios culturales con el impulso a nuevas trayectorias y destacó el peso del sector cultural, que representa en torno al 3% del PIB gallego y supera los 35.000 empleos.

Derecho vivo

Por su parte, Natividade González defendió la cultura como “un derecho vivo” conectado con la realidad social y reivindicó su papel en la construcción de identidad colectiva. La responsable provincial destacó la diversidad de disciplinas reconocidas y el ejemplo que representan las personas premiadas para el conjunto de la sociedad.

La gala estuvo marcada por una cuidada escenografía presidida por los San Andresiños, presentes desde la fachada hasta el escenario y el photocall, en una propuesta que combinó tradición e innovación. Antes del inicio, los asistentes pudieron conocer el trabajo del artesano Jorge Bellón en la elaboración de estas piezas, símbolo de la cultura popular gallega.

El evento, dirigido artísticamente por Thais Suárez, incorporó también el talento emergente en el diseño, con vestuario firmado por alumnado de la Escuela Mestre Mateo. Laura Villar diseñó el atuendo de Pedreira y Lucía Cabeza el de Fórneas.

Entre los galardones entregados destacaron los premios Begoña Caamaño, que reconocieron a las productoras Mala Herba e Illa Bufarda en el ámbito de la igualdad; el Luis Seoane de diseño, concedido a D-Due; y los premios José Gil de cine, que distinguieron a Ángela Andrade y Borja Casal. También se reconoció la trayectoria de Margarita Ledo en el audiovisual gallego.

En el ámbito literario, Pablo Escudero y José Estro Montaña recibieron el Torrente Ballester, mientras que Xosé Manoel Núñez Seixas y Antía Yáñez fueron premiados con el Manuel Murguía y el Raíña Lupa, respectivamente.