¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 16 de abril

‘El mundo conectado’ de Fassbinder

El ciclo dedicado al cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder incluye hoy la proyección del primer capítulo de esta serie, de 101 minutos, que aborda una investigación para predecir la sociedad del futuro.

18.00 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10)

Actuación de Dani Blanco

El Festival de Narración Oral Falando a Boca Chea programa hoy el segundo de sus espectáculos, con un artista que se califica de «payaso, bufón, improvisador y narrador oral». Entradas a 5,50 euros.

20.30 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, s/n)

‘Lonxe da urbe’, de Ollo Atlántico

Inauguración de una exposición que reúne una serie de fotografías del colectivo Ollo Atlántico que exploran el mundo rural no como un lugar distante, sino como una forma de mira. Hasta el 12 de mayo.

19.30 horas. Asociación Cultural Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)

Concierto en el Palacio de Capitanía

Alumnos del Conservatorio Superior de Música, ofrecerán un concierto con un programa compuesto por obras de M. Martín Domingo, J. Webb, Jan Van der Roost, Thomas Rüedi, Jacob de Haan y Mussorgsky.

19.00 horas. Palacio de Capitanía (Plaza de la Constitución)

‘Lágrimas de sangre’, de Espazo +60

El Grupo de Teatro del Espazo +60 de Afundación representa las últimas horas en la vida de Federico García Lorca. Guion de Lola González y dirección de Víctor Díaz Barús. Entrada gratuita con donación de alimentos.

18.00 horas. Afundación (Cantón Grande, 8)

Debate sobre el futuro del mundo rural

Una nueva sesión del ciclo Érase una red toma como punto de partida la novela Fosca, de Inma Pelegrín y ganadora del Premio Lumen 2025 para hacer una reflexión social y económica más allá de la literatura.

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19.00 horas. Hi Coruña (Avenida do Porto, 3)