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Agenda de ocio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 17 de abril

Danza, conciertos, libros... descubre los planes de ocio y cultura que te ofrece hoy la ciudad

Hijos de la Ruina.

Hijos de la Ruina. / LOC

RAC

A Coruña

Danza contemporánea en el Teatro Rosalía

El bailarín y coreógrafo Javier Martín presenta el espectáculo El punto impropio A/S/V sobre el esfuerzo corporal y el desplazamiento del yo en el Teatro Rosalía de Castro como parte del programa TRC danza.

20.30 horas. Teatro Rosalía de Castro

Segunda jornada de ‘Falando A Boca Chea’

La cuentacuentos y educadora María Pontragha y el músico Miguelón Paz tomarán el escenario para una actuación conjunta durante la segunda jornada del festival de narración oral Falando A Boca Chea.

20.30 horas. Fórum Metropolitano (Calle Río de Monelos, 1)

Cierre del ciclo sobre la obra de Guillermo Galoe

La productora de cine Marina García presenta la película Frágil equilibrio del director Guillermo Galoe. La cinta, narrada por el expresidente uruguayo José Mujica, clausura el ciclo dedicado al cineasta.

20.30 horas. Filmoteca de Galicia (Calle Durán Loriga, 10)

Actuación de Hijos de la Ruina

El trío formado por Natos, Waor y Recycled J , figuras de la música urbana, ofrece un espectáculo de más de dos horas de duración en el que interpretará temas de su último disco, Hijos de la Ruina vol. 4.

22.00 horas. Coliseum (F. Pérez Carballo, 2)

‘El arte de matar’, de Java Torrente

El autor estará acompañado por José Manuel Sande, programador cultural y escritor cinematográfico, para presentar esta obra sobre la crueldad humana a través de crímenes perfectos.

19.30 horas. Librería Berbiriana (Santiago, 7)

O realismo máxico galego

Presentación de Depósitos de ancestralidade. Histórica crítica do realismo máxico galego, ensayo de Pablo Pesado, profesor de Lingua e Literatura Galega e investigador, y publicado por la editorial Laiovento.

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19.30 horas. Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)

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