Modou, el senegalés que quiere regularizarse tras casi 10 años en A Coruña: "No venimos a ser manteros, venimos a formarnos y trabajar"

La regularización extraordinaria convocada por el Gobierno entre este mes y junio permitirá, de acuerdo con algunas estimaciones, que 500.000 personas que residen en España sin nacionalidad puedan adquirir los papeles que les permitirán trabajar en el país. Suponen medio millón de historias, y entre ellas está la del senegalés Modou, que llegó al país siendo menor, se formó como pintor y lleva años trabajando en B, pero que nunca consiguió, hasta ahora, regularizarse y traer a su familia.

Y ahora, cuando tras años de intentos estaba planteándose dejar de intentarlo y volver a su tierra natal, llegó el anuncio que le permitirá "formar parte del sistema". Los inmigrantes como él, defiende, vienen "a trabajar" y a contribuir al país, y la regularización dará frutos "muy beneficiosos para todo el mundo", incluidos los españoles.

"Yo estoy en España desde 2007", explica Modou, que señala que vino a España en su adolescencia buscando una vida mejor. A su llegada era menor de edad y pasó por centros, y lleva en A Coruña "casi diez años". Se formó profesionalmente como pintor, y "siempre he trabajado", defiende, en sectores como el mar. Pero solo tenía acceso al mercado de trabajo irregular, y "los requisitos y las condiciones" que se deben cumplir para regularizarse resultan "muy difíciles para muchísimos inmigrantes, no solo de África, sino también de América y todas partes", por lo que pasó años sin tener los permisos para residir legalmente.

"Gracias a Dios que llegó este anuncio"

Hastiado de la situación, hace unos meses estaba planteándose regresar a su país "definitivamente", pero entonces conoció la noticia de la regularización extraordinaria. "Gracias a Dios que llegó este anuncio", señala el senegalés, que también alaba al Gobierno por tomar una decisión que, defiende, va también a ayudar a los nativos del país

"Muchos españoles no lo van a entender", admite, pero en el país "falta mano de obra joven, que cotice", y los inmigrantes "no vienen aquí para ser manteros". "Venimos a trabajar, nos queremos formar, tener formación profesional, y estar en el mercado, y estar en la vivienda", señala Modou, que explica que hay muchos extranjeros en el país que piden prestados papeles a compañeros para poder trabajar, o tienen que pagar por ellos. Contribuyen con su esfuerzo al sistema, pero no tienen una nómina que les permita alquilar.

En la mañana de este jueves, Modou acudió a las oficinas de la ONG Viraventos, para que le ayudasen con los trámites que, espera, por fin le permitirán ver cumplida su esperanza de vivir una vida normal en el país en el que lleva años. "Yo siempre quise tener una nómina, traer a mi familia, a mi mujer", defiende el senegalés, cuyo sueño es vivir en un país al que ayude a prosperar.