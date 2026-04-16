El regreso de la banda de versiones Spike and The Gimme Gimmes pasa por A Coruña
El supergrupo, formado por miembros de NOFX, Bad Religion o Foo Fighters, hará versiones punk de clásicos del pop y el soul
A Coruña será una de las paradas de la gira que acaba de presentar la superbanda Spike and The Gimmes Gimmes, fundada originalmente como Me First and The Gimme Gimmes y reconocida por sus versiones de leyendas como The Beatles, Elton John, Billy Joel, Neil Diamond o The Beach Boys. Con miembros que han pasado por las filas de bandas como NOFX, Lagwagon, Foo Fighters, Bad Religion o Pennywise, convierten clásicos del soul y el pop en la actitud, ironía y velocidad del punk.
“Cada concierto es una celebración caótica, divertida y absolutamente desenfadada”, explican los organizadores, que invitan a cantar clásicos de toda la vida hasta “sudar, reír y perder la voz”. La parada de su gira en A Coruña será el próximo 15 de noviembre en la sala Inn Club. Llegarán con una alineación integrada por Spike Slawson, CJ Ramone, Pinch (The Damned), John Reis (Rocket From The Crypt), Jake Kiley (Strung Out).
Las entradas ya están a la venta a partir de 30 euros, en tickets.hfmncrew.com. Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Oviedo y Lisboa son otras de las ciudades que visitarán en su regreso a los escenarios.
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