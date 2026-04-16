Estos son los conciertos que vienen a A Coruña este 2026

A Coruña ha iniciado 2026 con un importante número de conciertos ya confirmados y a medida que avanzan los días nuevos nombres se suman al calendario musical para los próximos meses en la ciudad. Importantes bandas y artistas tanto locales como nacionales o internacionales incluyen la ciudad en sus giras para este año. Un año en el que, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Esta es la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2026, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos. A continuación repasamos algunas citas importantes que ya han pasado y detallamos los conciertos que quedan por llegar.

10 y 11 de enero. Sés

La cantautora coruñesa María Xosé Silvar, Sés, presentó en el teatro Colón, en doble fecha, su nuevo trabajo, el libro-disco Nadando na incerteza.

24 de enero. Rafa Sánchez

Rafa Sánchez de La Unión se subió al escenario del teatro Colón escenario para hacer un recorrido por las canciones más icónicas de su trayectoria con el espectáculo Biografía.

Rafa Sánchez, de La Unión, en concierto. / EP

29 de enero. Eladio Carrión

La gira de Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del panorama urbano latino, pasó por A Coruña el pasado 29 de enero.

30 y 31 de enero. La M.O.D.A.

El grupo La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), procedente de Burgos, hizo doble parada en A Coruña, en sala Pelícano, los días 30 y 31 de enero de 2026.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (M.O.D.A.) en concierto. / Santos Álvarez

31 de enero. Mocedades y Los Panchos

Dos clásicos indiscutibles de la música en español como Mocedades y Los Panchos actuaron juntos en el teatro Colón, en el marco de una gira mundial para tender puentes entre generaciones.

31 de enero. Amaia

Amaia visitó A Coruña el 31 de enero para dar un concierto en el Coliseum como parte de su gira 'Arenas' por los principales recintos de España. Tras varios meses de espera tras la publicación de su último disco, Si abro los ojos no es real, sus seguidores pudieron disfrutar de sus éxitos en un concierto inolvidable en el que subió al escenario al grupo coruñés Aliboria.

7 de febrero. Mikel Izal

El cantante español Mikel Izal recaló con su gira El miedo y el paraíso, el pasado verano en el Morriña Fest. Este mes de febreró, ha vuelto para actuar en el Coliseum con Merino como artista invitado.

8 de febrero. Jeff Tweedy

El líder y fundador de Wilco, Jeff Tweedy, acercó su versión más íntima y acústica en A Coruña ante un público entregado que hizo 'sold out' en el teatro Colón. En su único concierto en Galicia, presentó temas de su nuevo trabajo en solitario, ‘Twiling Override’, y repasó éxitos de su extensa trayectoria con Wilco y Uncle Tupelo.

Concierto de Jeff Tweedy en el teatro Colón de A Coruña. / LOC

15 de febrero. Jeanette

Jeanette, autora de temas como Por qué te vas, llevó su gira 50 aniversario a Palexco.

La cantante Jeanette. / EFE

21 de febrero. Amaral

El dúo zaragozano Amaral, una de las bandas más importantes de los últimos años en la música española, ha regresado recientemente a A Coruña para presentar su nuevo disco dentro de la gira Dolce Vita Tour. Eva Amaral y Juan Aguirre cautivaron al público del Coliseum de A Coruña el 21 de febrero. Más información.

Concierto de Amaral en Coliseum de A Coruña / CARLOS PARDELLAS / LCO_Externas

21 de febrero. Miguel Ríos

Miguel Ríos actuaba el 21 de febrero en el teatro Colón, con las entradas agotadas.

El cantante Miguel Ríos durante una actuación. / Europa Press

27 de febrero. Taburete

Taburete presentó en A Coruña su sexto álbum ‘El perro que fuma’. El concierto fue en la sala Pelícano.

La banda Taburete. / Ricardo Rubio

28 de febrero. Yerai Cortes

El guitarrista y compositor de flamenco visitó A Coruña para presentar su versión más íntima y personal en un espectáculo programado al margen de su gira. El público coruñés tuvo la "oportunidad única" de gozar en directo de un artista que redefine los límites del flamenco al combinar su raíz con nuevas vías creativas.

El guitarrista de flamenco Yerai Cortés durante una actuación. / EP

28 de febrero. Café Quijano

Café Quijano presentó en el Palacio de la Ópera de A Coruña su gira Miami 1990.

Café Quijano, en una imagen promocional de su próximo concierto en A Coruña. / LOC

5 de marzo. The Kooks

Solo tres fechas en España: Madrid, Barcelona y A Coruña. La banda The Kooks, una de las más influyentes del indie-rock de los 2000, pasó por la Sala Pelícano en una de las exclusivas paradas de su nueva gira.

14 de marzo. Fórmula V

La banda liderada por Paco Pastor presentó himnos como ‘Cuéntame’, ‘Eva María’ o ‘Vacaciones de verano’ en el teatro Colón.

14 de marzo. Rufus T. Firefly

La banda de rock alternativo liderada por Julia Martín-Maestro y Víctor Cabezuelo actuó en la sala Pantalán de A Coruña.

Rufus T. Firefly. / LOC

17 de marzo. Suede

Los iconos del britpop Suede llegaron a Galicia en una fecha única en la Sala Pelícano de A Coruña, donde presentaron en directo su nuevo álbum Antidepressants. Repasa aquí la crónica del concierto.

Brett Anderson, cantante de los británicos Suede, durante un concierto. / Europa Press

18 de marzo. Repion

El trío formado en Madrid actuó en la sala Pantalán en el marco de los directos Vibra Mahou.

18 de marzo. Paquito D'Rivera

El músico cubano de jazz Paquito D’Rivera actuó en la sala Garufa junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde.

28 de marzo. Alizzz

El productor y compositor Alizzz presentó su segundo disco 'Conducción Temeraria' con un concierto en formato íntimo del ciclo SON Estrella Galicia que llega a A Coruña con entradas agotadas.

Alizzz en una imagen promocional. / LOC

11 de abril. Celtas Cortos

El grupo vallisoletano Celtas Cortos incluyó A Coruña en la gira de su 40 aniversario que recaló en el Coliseum. Más información.

Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos. | // PABLO ALONSO / REDACCIÓN

11 de abril. Luz Casal

La cantante de Boimorto actuó en el Palacio de la Ópera en el marco de su gira Me voy a permitir. Las entradas pueden adquirirse desde 54,70 euros.

La cantante Luz Casal en concierto. / EFE

17 de abril. Hijos de la Ruina

El trío formado por Natos y Waor junto a Recycled J pasa por el Coliseum el 17 de abril.

18 de abril. Viva Suecia

El grupo de indie Viva Suecia visita A Coruña el 18 de abril de 2026 con motivo de su nueva gira. Más información.

Viva Suecia en el concierto de A Coruña en 2018 / Carlos Pardellas

19 de abril. Operación Triunfo

El Coliseum recibirá una de las paradas de los Conciertos OT 2025 por grandes recintos de todo el país con los 16 concursantes de la edición de este año y con el coruñés, Martín Yáñez, Tinho como una de las sensaciones del concurso, por su voz, su personalidad y su humor.

Martín Yáñez, Tinho, en una gala de ‘OT’. / LOC

25 de abril. El Arrebato

El Arrebato llevará su gira El viaje inesperado al Palacio de la Ópera el 25 de abril. Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Ataquilla y en el kiosco de la plaza de Ourense. Los precios oscilan entre los 39,73 a los 49,36 euros, según la ubicación. Más información.

El Arrebato durante un concierto / A.J. GONZÁLEZ

30 de abril. Rodrigo Cuevas

El artista asturiano presentará en Galicia su nueva propuesta escénica, La Belleza, con única fecha en A Coruña.

Rodrigo Cuevas, en una foto promocional / LOC

7 de mayo. Mad Caddies

Los californianos Mad Caddies anuncian una gira en salas que pasará por el Playa Club el 7 de mayo. A Coruña será su primera parada en España para presentar su propuesta de presentar reggae, ska y punk.

9 de mayo. Iván Ferreiro

El cantante Iván Ferreiro repasará en su nueva gira sus 35 años de trayectoria en la música. El tour 'Hoy x ayer' pasará por el Coliseum de A Coruña 9 de mayo.

Iván Ferreiro. / Javier Cebollada.

16 de mayo. Marta Sánchez

Marta Sánchez celebra sus 40 años de trayectoria musical con un concierto en el Palacio de la Ópera. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla desde 49.50 euros.

Marta Sánchez. / EFE

23 de mayo. Bad Gyal

La artista urbana catalana Bad Gyal traerá su espectáculo al Coliseum de A Coruña el próximo 23 de mayo de 2026. El concierto de A Coruña será el único de Galicia y el único del noroeste peninsular. La venta de entradas comienza el 16 de octubre a las 12.00 horas.

Bad Gyal en un concierto en Brooklyn, Nueva York, EEUU. / EFE

15 y 16 de mayo. Dani Martín

Dani Martín ha sido el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026. Tendrá doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.

Dani Martín en una actuación pasada en el Coliseum / Casteleiro / Roller Agencia

27 de mayo. Megadeth

Megadeth, uno de los grupos con más influyentes y respetados de la historia del metal anuncia su gira de despedida tras 43 años sobre los escenarios. A Coruña será una de las tres ciudades de España en las que harán parada el próximo 27 de mayo, con un concierto en el Coliseum en el que harán un recorrido por toda su carrera, incluyendo los grandes himnos que han convertido a la banda en una institución del metal.

Dave Mustain, líder de Megadeth, durante un concierto. / EFE

13 de junio. El Último de la Fila

Un gran concierto en el Estadio de Riazor es lo que se espera del concierto de la gira de regreso anunciada por el dúo de Manolo García y Quimi Portet. Actuarán el 13 de junio en el Estadio de Riazor y las entradas ya se venden a través de Ticketmaster.

El último de la fila presenta su vuelta a los escenarios en su gira 2026. / José Luis Roca

23 de junio. Xoel López

Xoel López dará un nuevo concierto en A Coruña y será en la que es probablemente "la noche más coruñesa del año", la víspera de San Xoán, tal y como define la organización del evento. Será dentro del ciclo de conciertos de Noite do Porto en el muelle de Batería.

Xoel Lopez / CARLOS PARDELLAS

2 de julio. Tom Jones

Una de las grandes voces del panorama internacional como Tom Jones ofrecerá su único concierto en Galicia el 2 de julio en el Coliseum. Su actuación, una de las citas más destacadas del calendario musical de A Coruña, se enmarca dentro del festival O Gozo Fest y forma parte de su gira Come Gather Around.

Tom Jones en concierto. / José Lores

4 de julio. Pablo Alborán

El artista andaluz Pablo Alborán regresará a A Coruña en el 2026 dentro de nueva gira Global Tour. La ciudad será la única en Galicia y una de las nueva españolas por las que pasará el cantante. El recital será en el Coliseum el 4 de julio.

Pablo Alborán en el Coliseum en 2018 / ARCAY /ROLLER AGENCIA

6 de julio. Garbage

La banda liderada por Shirley Manson actuará en la sala Pelícano de A Coruña, dentro del ciclo Concertos do Xacobeo. Las entradas pueden adquirirse a partir de 45 euros.

Garbage en una imagen promocional. / LOC

10 de julio. Carlos Rivera

El artista mexicano presentará su último trabajo, ‘¡Vida México!’, en el Coliseum de A Coruña, además de éxitos destacados de sus veinte años de carrera y colaboraciones como su dueto con Malú, ‘Mal Escrito’.

El cantante mexicano Carlos Rivera. / EP

18 de julio. Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es el primer artista confirmado del ciclo de conciertos Coruña Sound. Actuará en el muelle de la Batería para presentar su nuevo trabajo '¿Y ahora qué?'. Las entradas pueden adquirirse a partir del 9 de octubre, a las 10.00h.

Alejandro Sanz en concierto. / EFE

22 de julio. Aitana

Aitana ha desvelado las fechas de su nueva gira mundial Cuarto Azul, con la que hará parada en A Coruña 22 de julio. La cantante publicó en sus redes sociales que el tour arrancará el 14 de marzo en Argentina, en el festival Lollapalooza y pasará cuatro meses después por el Coliseum. Las entradas, a la venta desde el 20 de octubre.

Concierto de la cantante Aitana en el Auditorio del parque de Castrelos, en Vigo. ACTUACION. MUSICA. VIGO EN FESTAS. FIESTAS DE VIGO / JOSE LORES / FDV

24, 25 y 26 de julio. Morriña Fest

Juanes, Myke Towers, Hard GZ y Belén Aguilera son algunos de los artistas destacados que formarán parte del cartel de este festival, que es uno de los más concurridos del verano coruñés. Entre las últimas confirmaciones que completan el cartel figuran Henry Méndez, Luck Ra Marlena y Lewis Potter. La novedad de esta edición es que la duración del festival se ampliará por primera vez al domingo 26 de julio con el 'Brunch Electronik' , una jornada extra para disfrutar de la electrónica en el puerto de A Coruña.

El músico colombiano Juanes. / L. O.

30 de julio. Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos regresará a A Coruña, en esta ocasión junto a Prince Royce. Será en el Muelle de la Batería dentro de su primera gira conjunta Mejor tarde que nunca.

Romeo Santos y Prince Royce / EFE

26 de agosto. Judeline

La artista gaditana es uno de los nombres que figuran como cabeza de cartel de un ciclo de conciertos alejado del concepto de los festivales multitudinarios. Su directo en A Coruña será en el auditorio del parque de Santa Margarita. Más información.

Judeline, en una imagen promocional. / Ana Arden / Sonido Muchacho

27 de agosto. Valeria Castro

La cantante canaria Valeria Castro ofrece un concierto en A Coruña este verano. La candidata a seis Premios de la Música Independiente actuará el 27 de agosto en el parque de Santa Margarita como parte de un cartel de un nuevo ciclo de directos concebido como "una experiencia musical boutique alejada de los festivales masivos".

4 y 5 de septiembre. Recorda Fest

Juan Magán y Beret se encuentran entre los primeros confirmados para la cuarda edición del Recorda Fest que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el muelle de la Batería. También estarán Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal.

Beret y Juan Magán, entre los primeros confirmados del Recorda Fest. / LOC

11 y 12 de septiembre. La Oreja de Van Gogh

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. La banda acaba de publicar las fechas de su gira y hará parada doble en A Coruña. El primer concierto será el 11 de septiembre en el Coliseum, para el que ya se han agotado entradas. El grupo donostiarra ha anunciado su segunda fecha, con entradas que van desde los 50 a los 60 euros.

Amaia Montero, de nuevo junto al resto de la banda La Oreja de Van Gogh / E.P.

3 de octubre. Antonio Orozco

El artista catalán regresará al Coliseum en 2026, en la recta final de La gira de mi vida, tras reunir a 7.000 personas en su concierto de 2025.

Antonio Orozco en concierto. / Europa Press

23 de octubre. Julio Iglesias Jr.

Anuncia un tour para dar voz a los éxitos de su padre que pasará por el Palacio de la Ópera el 23 de octubre.

7 de noviembre. Vetusta Morla

Vetusta Morla pone fin este 2026 al parón que anunció hace dos años con una gira que han titulado 'Gira de vuelta. Canciones de ida' y que elige A Coruña como una de las siete únicas ciudades por las que pasará su vuelta a los escenarios.

Concierto de Vetusta Morla / EFE

13 y 14 de noviembre. Melendi

Tras agotar entradas para su primera fecha anunciada en A Coruña, el cantante asturiano hará doble parada en el Coliseum, el 13 y 14 de novimbre, para presentar su nuevo disco 'Pop Rock'.

El cantante Melendi durante un concierto. / Paco Paredes / EFE

16 de noviembre. Bryan Adams

El canadiense Bryan Adams regresará el próximo otoño al Coliseum de A Coruña dos años después de su última vez. El cantante ha anunciado su nueva gira europea Roll With The Punches en el que regresará a España en una serie de conciertos que incluirán su parada en el recinto coruñés el 16 de noviembre.

Bryan Adams durante un concierto. / EFE

18 de noviembre. Álex Ubago

El cantante donostiarra Álex Ubago celebra el 25 aniversario del disco '¿Qué pides tú?' con una gira que pasará por el teatro Colón de A Coruña el 18 de noviembre. Las entradas pueden adquirirse desde 25 euros.

El cantante Álex Ubago durante un concierto. / Ricardo Rubio / EP

21 de noviembre: Raphael en el Coliseum

El artista de Linares, una de las voces más populares y más reconocidas de la música en español, ofrecerá un recital en A Coruña el 21 de noviembre de 2026. Más información.

Raphael / JAVIER LIZÓN

21 de noviembre. Jorge Drexler

El cantautor uruguayo Jorge Drexler, una de las voces más influyentes y poéticas de la música iberoamericana, regresará a A Coruña este 2026 para presentar su nuevo trabajo discográfico ‘Taracá’. Llegará a la ciudad el 21 de noviembre en el Palacio de la Ópera con su nueva propuesta, un espectáculo inédito y renovado en el que se subirá al escenario acompañado de siete músicos.

Jorge Drexler en concierto. / Isabel Insua.

5 de diciembre: Hombres G

Hombres G regresarán a A Coruña a finales de 2026 con la gira ‘Los mejores años de nuestra vida 2026’ que acompañará al largometraje sobre la banda que se estrenará en cines en abril. La emblemática banda actuará en el Coliseum de A Coruña el 5 de diciembre de 2026 tras recorrer las principales ciudades de España y justo antes de despedirse en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre. La venta de entradas; en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Más información.

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Hombres G en la presentación de su nueva gira 'Los mejores años de nuestra vida 2026'. / EFE

12 de diciembre: Carolina Durante en A Coruña

Carolina Durante tocará en el Coliseum de A Coruña el 12 de diciembre de 2026, dentro de su gira Fin de la aventura. El concierto empezará a las 21.00 horas y las entradas, desde 38,88 euros, han salido a la venta en Ataquilla.com. Más información.