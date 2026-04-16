Un taxista de A Coruña deja el sector tras una agresión: "Me agarró por el cuello, pensé que me mataba"

El taxista David Louro sufrió una agresión de noche en A Coruña durante un servicio que le ha bajado del vehículo. No quiere seguir en el sector. "Fue el martes por la noche en el cruce de la ronda de Nelle con la avenida de Fisterra. Cuando paramos, le dije que eran 7,20 euros y me hizo un mataleón, me agarró por el cuello. Pensé que me mataba", recuerda.

A sus 37 años, lleva tres y medio subido al taxi. "Me animó un amigo a que probase y me gustó. Hasta esta semana", confiesa el conductor. En el momento del ataque, cuando el agresor le pidió que le diese todo el dinero que tenía, su "primera reacción" fue quitarse "el cinturón". "Le di el monedero. Me tenía agarrado por el cuello y cuando soltó una mano, hice un giro rápido para abrir la puerta y salir del coche gritando", relata. En ese momento, su agresor se escapó.

"Llevaba cámara por seguridad"

"A mí me faltaba el aire. Cuando me recuperé, volví al coche y lo volví a ver por la zona. Llamé a la Policía Nacional", apunta el taxista, que en su coche llevaba una cámara, por lo que tiene imágenes del hombre. "Llevaba cámara por seguridad. Casi todos la llevamos porque al trabajar de noche no sabemos a quien llevamos", añade.

A medida que pasaron los minutos, Louro empezó a tener una idea clara: no quería volver al coche. "Le dije a mi jefe que no continuaba con el taxi. No me siento capacitado para seguir", manifiesta, y asegura que si sigue va a "desconfiar" de cada cliente que se suba a su vehículo. "La sensación que tuve el martes no la quiero volver a repetir, pensaba que me iba a matar", cuenta.

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La agresión fue el martes sobre las 11 de la noche, después de haber cogido a su cliente en la zona de Monte Alto.