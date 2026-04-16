El tiempo en A Coruña: Aemet y Meteogalicia ponen el marcador de lluvia a cero

La primavera en A Coruña está cerca de cumplir un mes y en estas primeras semanas ha recorrido un circuito que arrancaba el 20 de marzo con los termómetros en lo alto --y con multitud de bañistas a las playas de la ciudad-- pero que ha transitado por varias semanas de oscilaciones hasta llegar a este pasado fin de semana con una caída de las temperaturas que invitaba a no cambiar, por ahora, el armario para seguir teniendo a mano el abrigo y las botas de lluvia después de registros de récord como los cerca de 30 grados que llevaron a la ciudad a competir con Ourense por la máxima más alta de Galicia hace apenas una semana antes del regreso de la nieve a las cimas de algunas montañas gallegas solo 48 horas más tarde.

La estación de los contrastes por excelencia ha ido transitando hasta ahora por estos vaivenes entre el invierno que queda atrás y el verano que está por llegar, y en esta travesía primaveral a los coruñeses les aguardan todavía curvas meteorológicas que convierten la predicción del tiempo en consulta casi obligada para saber a qué atenerse antes de hacer planes. ¿Qué toca estos días? ¿Cómo viene el tiempo una vez superado el ecuador del mes de abril? A continuación detallamos la predicción meteorológica para hoy y para los próximos días.

De momento este jueves 16 de abril A Coruña tiene por delante una jornada en la que parece claro que las precipitaciones quedarán, por ahora, aparcadas. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia prevén una bajísima probabilidad de chubascos para este día así que el contador de lluvia se pone a cero y las nubes dejarán paso a cielos más despejados.

Nubes y claros en A Coruña en las primeras horas de este día primaveral. / LOC

Las temperaturas se mantienen en valores --por ahora más bien cortos-- similares a los de ayer: los termómetros hoy en la ciudad marcarán unos 10 u 11 grados de mínima y entre 16 y 17 grados de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

El viernes día 17 será un día muy parecido al de hoy: alternancia de nubes y claros y temperaturas sin cambios. En el litoral coruñés hay aviso amarillo por olas de hasta 5 metros.

El anticiclón cogerá impulso de cara al fin de semana y su influencia se notará en la toda la península Ibérica, también en A Coruña y el resto de Galicia. Los termómetros subirán ya el sábado pero sobre todo el domingo, con máximas que alcanzarán o incluso superarán los 20 grados. Aemet y Meteogalicia coinciden en que el fin de semana en A Coruña estará marcado por la estabilidad atmosférica, así que vienen días de tiempo primaveral, con temperaturas suaves y cielos previsiblemente despejados o con pocas nubes. Las máximas se moverán entre los 19 y los 21 grados durante las jornadas del sábado y el domingo.

Noticias relacionadas

¿Hasta cuándo durará esta influencia de las altas presiones? Pues como la primavera es época de cambios, no hay que descartar novedades a corto plazo. El lunes día 20 de abril todavía será una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con temperaturas máximas por encima de los 20 grados en A Coruña y con baja probabilidad de precipitaciones, pero previsiblemente el martes ya será un día de transición, con un aumento de la influencia de las bajas presiones, así que llegan cambios que a la vista de los pronósticos de Aemet y Meteogalicia no serán drásticos pero sí dibujan un panorama con más nubes y con mayor probabilidad de chubascos después de un fin de semana de tiempo muy estable como el que tenemos por delante, así que por ahora toca anticiclón pero a partir del martes de nuevo llegan cambios. Más información.