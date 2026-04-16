Xoel López ofrecerá un concierto en la noche "más coruñesa del año" en su ciudad

Xoel López dará un nuevo concierto en A Coruña y será en la que es probablemente "la noche más coruñesa del año", la víspera de San Xoán, tal y como define la organización del evento. Será dentro del ciclo de conciertos de Noite do Porto en el muelle de Batería.

En este concierto presentará su 17º disco de estudio que llevará por nombre Oniria Popular. En el recital además revisará los grandes éxitos de toda su carrera para hacer vibrar al público coruñés.

El festival desvela así quién es el artista "sorpresa" al que se refería la pasada semana cuando anunció también el concierto de Barry B. De esta manera revela ya su cartel completo en el que también estará Lela Soto (22 de junio en el Jazz Filloa), La Tania (25 de junio en el Garufa Club), Barry B (26 de junio en el muelle de Batería), ELLiS·D (28 de junio en la Mardi Grass), Curtis Harding (30 de junio en el Inn Club), María José Llergo (2 de julio en el Colón) y Nadadora (5 de julio en Garufa Club).

De esta forma, el artista coruñés, ex de Deluxe, volverá a actuar en su ciudad tras hacerlo el pasado 4 de diciembre en el Palacio de la Ópera, en donde cerró la gira de su anterior disco, Caldo Espírito. En el repertorio elegido en ese concierto no faltó su tema Tierra, dedicado a las playas de A Coruña y un tributo a su anterior etapa de la mano del popular Que no.