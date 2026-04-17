El aeropuerto de A Coruña opera con normalidad durante la huelga de controladores, según Aena

La actividad del aeropuerto de A Coruña se mantuvo este viernes con "normalidad", según Aena, durante la primera jornada de la huelga indefinida de controladores aéreos que se desarrolla en nueve torres de control gestionadas por la empresa Saerco gracias a los elevados servicios mínimos aplicados, que exigen garantizar el vuelo del 83% de los pasajeros.

Aena detalló que únicamente se produjo en Alvedro un desvío "por meteorología adversa" que afectó a un vuelo de Air Europa procedente de Madrid, que fue dirigido al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro". Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), uno de los sindicatos convocantes del paro, había denunciado como "abusivos" los servicios mínimos, ya que no se detalla qué vuelos son considerados como esenciales.

La huelga se inicia pocos días antes del cierre temporal del aeropuerto compostelano, lo que ha motivado el alza de los precios del aparcamiento en Alvedro, donde la estancia durante 24 horas cuesta tres euros más y debe realizarse en el estacionamiento provisional junto a la N-550. Aena explica sobre esta cuestión que las reservas en la web o la aplicación cuentan con ofertas y promociones que "pueden hacer que el precio varíe" y que el nuevo parking "tiene un precio parecido" al de la terminal.