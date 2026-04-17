Si no lo leo no lo creo
El avión del Tour de Francia 2026
Antón Peruleiro
El aeropuerto de A Coruña tuvo este viernes un visitante algo sorprendente. Acostumbrados a ver aviones de color blanco, tan solo con las siglas de las compañías aéreas, el aterrizaje de un Vueling vinilado llamó la atención de los más curiosos. De color amarillo, tiene dibujados varios ciclistas con diferentes maillots. Es una publicidad del Tour de Francia que se va a celebrar este verano.
Este viernes ha tenido lugar la presentación oficial del "embajador itinerante" que acompañará a los deportistas desde el cielo. Las instalaciones del Aeropuerto de Barcelona-El Prat han sido el escenario de la revelación de su diseño, al que ha acudido Miguel Induráin, legendario ganador de cinco ediciones de la ronda gala y actual embajador de Vueling para este Grand Départ, además de las autoridades políticas locales.
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