Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Helton Leite, la 1ª tras su salida del DéporOposiciones para profesores en GaliciaTrabajadores del sector textil protestan en A CoruñaEl cupón de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en A CoruñaTranvías lanza servicios especiales al Coliseum y Riazor y refuerza líneas a la UDCTriple escala de cruceros en A CoruñaSalto térmico este fin de semana en GaliciaLa mejor pizza napolitana de España es de A Coruña
instagramlinkedin

Los bomberos de A Coruña rescatan del mar a un hombre junto a la Torre de Hércules

Lo sacaron del agua cuando se había hundido en la zona del monumento conocido como la Caracola

Vehículo de los bomberos en la zona donde se efectuó el rescate.

Vehículo de los bomberos en la zona donde se efectuó el rescate. / Carlos Pardellas

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El grupo de rescate acuático de los Bomberos de A Coruña rescató a última hora de la tarde de este viernes el cuerpo de un hombre que fue avistado en el mar en la zona del monumento conocido como la Caracola, en las proximidades de la Torre de Hércules.

Las personas que dieron el aviso informaron que poco después de ver el cuerpo, este se hundió en el agua. Los bomberos consiguieron localizarlo y lo subieron a bordo de su embarcación neumática, en la que lo trasladaron al muelle de Oza mientras le practicaban la reanimación cardiopulmonar. Una vez que sea desembarcado, será trasladado al Hospital Universitario.

Los testigos informaron a los bomberos que el hombre pedía socorro desde el agua, por lo que se sospecha que cayó accidentalmente al mar, en el que el oleaje era el habitual, ya que no hay alarma meteorológica. El rescatado no vestía ropas de pescador o mariscador, por lo que se descarta que se dedicase a esas actividades.

Noticias relacionadas

(En ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
  2. La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
  3. A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: 'La copa se está quedando corta
  4. El bar de A Coruña que conquista Os Mallos con su churrasco en barril: 'Mis platos no tienen nombre, me los invento
  5. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  6. La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
  7. Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions
  8. A Coruña vuelve a quedarse a oscuras en su bar más vikingo: así celebrará el aniversario del gran apagón

El juicio de la Primitiva millonaria en A Coruña encara su recta final con la declaración de los dos acusados

El juicio de la Primitiva millonaria en A Coruña encara su recta final con la declaración de los dos acusados

Los bomberos de A Coruña rescatan del mar a un hombre junto a la Torre de Hércules

Los bomberos de A Coruña rescatan del mar a un hombre junto a la Torre de Hércules

La Fiscalía pide al Concello de A Coruña un informe de actuaciones para cumplir la Ley de Memoria Democrática

La Fiscalía pide al Concello de A Coruña un informe de actuaciones para cumplir la Ley de Memoria Democrática

El finalista de 'Operación Triunfo', Tinho Vaamonde, y sus compañeros presentan la gira en A Coruña: "Tenía miedo de no poder hacer lo que quisiera o tomar decisiones"

Las hermanas que hacen una de las mejores tortillas de A Coruña en Agra do Orzán: "El secreto está en cómo pochas la patata"

Tres proyectos del CICA obtienen financiación estatal para la Consolidación Investigadora

Tres proyectos del CICA obtienen financiación estatal para la Consolidación Investigadora

José Luis Méndez Romeu será el nuevo presidente de la Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

José Luis Méndez Romeu será el nuevo presidente de la Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

La huelga de controladores en el aeropuerto de A Coruña, sin efecto por unos servicios mínimos del 100%

La huelga de controladores en el aeropuerto de A Coruña, sin efecto por unos servicios mínimos del 100%
Tracking Pixel Contents