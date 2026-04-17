Los bomberos de A Coruña rescatan del mar a un hombre junto a la Torre de Hércules

El grupo de rescate acuático de los Bomberos de A Coruña rescató a última hora de la tarde de este viernes el cuerpo de un hombre que fue avistado en el mar en la zona del monumento conocido como la Caracola, en las proximidades de la Torre de Hércules.

Las personas que dieron el aviso informaron que poco después de ver el cuerpo, este se hundió en el agua. Los bomberos consiguieron localizarlo y lo subieron a bordo de su embarcación neumática, en la que lo trasladaron al muelle de Oza mientras le practicaban la reanimación cardiopulmonar. Una vez que sea desembarcado, será trasladado al Hospital Universitario.

Los testigos informaron a los bomberos que el hombre pedía socorro desde el agua, por lo que se sospecha que cayó accidentalmente al mar, en el que el oleaje era el habitual, ya que no hay alarma meteorológica. El rescatado no vestía ropas de pescador o mariscador, por lo que se descarta que se dedicase a esas actividades.

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