Cinco obras de Lugrís Vadillo, a subasta en A Coruña: "Son muy especiales"

Artbys, galería de A Coruña, cuenta con cinco obras de Lugrís Vadillo en su nueva subasta, que concluye este sábado 18 de abril a las 12.00 horas. "Son muy especiales", desvela Camilo Chas, el responsable de esta galería.

La puja reúne 16 piezas firmadas por algunos de los nombres más relevantes de la pintura gallega y española, con precios de salida entre 150 y 3.500 euros.

Lugrís Vadillo, hijo de Urbano Lugrís, es protagonista de esta subasta. "No es normal sacar cinco lugrises, de los que tres son obras muy buenas", cuenta, y asegura que uno de ellos es "de gran formato" con unas "medusas que enamoran" a todo aquel que lo mira. "Es la típica obra que llama la atención, que todo el mundo quisiera tener", añade Chas.

El responsable de Artbys, ubicada en San Andrés, desvela que "hay interés" porque durante estos días ha recibido "muchas llamadas y visitas".

La subasta encuentra otro de sus pilares en Manuel Colmeiro, con una obra que destaca por el equilibrio compositivo, la firmeza de las formas y la delicadeza cromática. Se trata de una excelente representación de un autor clave del arte gallego del siglo XX y de una oportunidad especialmente atractiva para coleccionistas.

Noticias relacionadas

El componente histórico lo aporta Modesto Brocos, cuya presencia añade al conjunto una dimensión temporal que va más allá de lo puramente visual. Su obra refuerza el peso histórico de la convocatoria y amplía la lectura del recorrido de la pintura gallega y española.