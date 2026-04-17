Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Helton Leite, la 1ª tras su salida del DéporTrabajadores del sector textil protestan en A CoruñaLa batalla por el lobo da un salto en GaliciaEl cupón de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en A CoruñaTranvías lanza servicios especiales al Coliseum y Riazor y refuerza líneas a la UDCEl bar que conquista Os Mallos con su churrasco de barrilInditex sufre un ciberataque
instagramlinkedin

Cinco obras de Lugrís Vadillo, a subasta en A Coruña: "Son muy especiales"

Nueva puja de la galería coruñesa Artbys, que concluye este sábado 18 de abril a las 12.00 horas

Obras a subasta en Artbys

Obras a subasta en Artbys / LOC

Ana Carro

A Coruña

Artbys, galería de A Coruña, cuenta con cinco obras de Lugrís Vadillo en su nueva subasta, que concluye este sábado 18 de abril a las 12.00 horas. "Son muy especiales", desvela Camilo Chas, el responsable de esta galería.

La puja reúne 16 piezas firmadas por algunos de los nombres más relevantes de la pintura gallega y española, con precios de salida entre 150 y 3.500 euros.

Lugrís Vadillo, hijo de Urbano Lugrís, es protagonista de esta subasta. "No es normal sacar cinco lugrises, de los que tres son obras muy buenas", cuenta, y asegura que uno de ellos es "de gran formato" con unas "medusas que enamoran" a todo aquel que lo mira. "Es la típica obra que llama la atención, que todo el mundo quisiera tener", añade Chas.

El responsable de Artbys, ubicada en San Andrés, desvela que "hay interés" porque durante estos días ha recibido "muchas llamadas y visitas".

La subasta encuentra otro de sus pilares en Manuel Colmeiro, con una obra que destaca por el equilibrio compositivo, la firmeza de las formas y la delicadeza cromática. Se trata de una excelente representación de un autor clave del arte gallego del siglo XX y de una oportunidad especialmente atractiva para coleccionistas.

Noticias relacionadas

El componente histórico lo aporta Modesto Brocos, cuya presencia añade al conjunto una dimensión temporal que va más allá de lo puramente visual. Su obra refuerza el peso histórico de la convocatoria y amplía la lectura del recorrido de la pintura gallega y española.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
  2. La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
  3. El bar de A Coruña que conquista Os Mallos con su churrasco en barril: 'Mis platos no tienen nombre, me los invento
  4. A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: 'La copa se está quedando corta
  5. La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
  6. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  7. Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions
  8. A Coruña vuelve a quedarse a oscuras en su bar más vikingo: así celebrará el aniversario del gran apagón

Cinco obras de Lugrís Vadillo, a subasta en A Coruña: "Son muy especiales"

Cinco obras de Lugrís Vadillo, a subasta en A Coruña: "Son muy especiales"

El sector textil de A Coruña se manifiesta contra el acuerdo de la patronal

El sector textil de A Coruña se manifiesta contra el acuerdo de la patronal

El cupón diario de la ONCE deja en A Coruña su mayor premio: 500.000 euros

El cupón diario de la ONCE deja en A Coruña su mayor premio: 500.000 euros

Tranvías activa servicios especiales de autobuses para los conciertos del Coliseum y el partido del Deportivo

Tranvías activa servicios especiales de autobuses para los conciertos del Coliseum y el partido del Deportivo

El plan de Renfe para Galicia: más frecuencias y trenes más grandes para mejorar la movilidad de A Coruña con Santiago y Vigo

El plan de Renfe para Galicia: más frecuencias y trenes más grandes para mejorar la movilidad de A Coruña con Santiago y Vigo

A Coruña analiza la escena musical alternativa en Studio Follow

A Coruña analiza la escena musical alternativa en Studio Follow

Un vistazo a la guía Macarfi desde A Coruña

Un vistazo a la guía Macarfi desde A Coruña

La huelga de controladores en el aeropuerto de A Coruña, sin efecto por unos servicios mínimos del 100%

La huelga de controladores en el aeropuerto de A Coruña, sin efecto por unos servicios mínimos del 100%
Tracking Pixel Contents