A Coruña analiza la escena musical alternativa en Studio Follow

A Coruña acoge desde hoy, 17 de abril, la XXIII edición de las jornadas A cultura é un dereito, un encuentro centrado en la radiografía de la escena musical alternativa que se desarrollará también mañana en Studio Follow (Calle Gambrinus 43 A3. La iniciativa busca generar un espacio de reflexión y debate dentro de la industria, y poner sobre la mesa los principales retos del sector y posibles vías de futuro.

El programa arranca esta tarde con una mesa redonda sobre el concepto de lo alternativo y la situación actual de la escena underground, con cuestiones como la existencia de una clase media en la música o el papel del hazlo tú mismo. A lo largo de la jornada se abordará también el ecosistema cultural, con especial atención a salas y centros autogestionados.

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El sábado, el foco se trasladará a la programación musical, los sellos discográficos y los festivales, y se analizará su sostenibilidad y funcionamiento. Además, habrá showcases, conciertos, mercadillo y presentaciones de libros, configurando un encuentro que combina análisis y actividad cultural en torno a la música alternativa.