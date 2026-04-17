El sector turístico de A Coruña respalda la captación de vuelos con promoción de la ciudad en los destinos

La propuesta de la Xunta de captar nuevos vuelos en los aeropuertos gallegos mediante la financiación de campañas promocionales de Galicia en las ciudades de destino recibe el respaldo de los hoteleros coruñeses, que prefieren esta iniciativa al sistema vigente hasta ahora, con el que A Coruña, Vigo y Santiago pagaban a las compañías mediante convenios.

"No debemos entrar en una guerra de yo doy más dinero en esta ciudad, porque lo único que estamos haciendo es beneficiar a la otra parte", declaró a este periódico Agustín Collazos, presidente de la Asociación de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), tras la reunión que mantuvo este viernes con el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; y la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, a la que también asistieron el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Héctor Cañete; el de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla; y el de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro.

"Lo que tenemos que hacer es un destino fuerte y trabajar para ser atractivos y que la gente quiera venir hasta nosotros", explicó Collazos, quien destacó que en la propuesta de la Xunta "no se da dinero a la aerolínea, una cosa que se hace en muchos aeropuertos, sino que se da una cantidad para comercialización, lo que es un modelo diferente a lo que se estaba haciendo hasta ahora".

"Respaldamos el modelo de la Xunta de apoyar mediante promoción en origen a las compañías que implanten nuevos destinos", manifestó por su parte Cañete, que reclama "que se trabaje de forma coordinada con Aena en la búsqueda de esas nuevos destinos". El presidente de los hosteleros pide también "que se cuiden y potencien las conexiones de Madrid y Barcelona con aerolíneas de calidad, imprescindibles para el tejido empresarial coruñés".

La Xunta plantea proporcionar 100.000 euros por cada vuelo que capte un aeropuerto gallego, con un máximo de dos enlaces por cada terminal. A esa cantidad podría sumarse la que aporte cada ayuntamiento y las diputaciones. La alcaldesa coruñesa, Inés Rey, calificó esa suma la semana pasada de "una tomadura de pelo auténtica" y una "limosna" en comparación con los 1,9 millones que el Concello dedica cada año a la política aeroportuaria.

Propuesta conjunta

La reunión mantenida por la Xunta con los representantes empresariales de A Coruña sigue a las realizadas con los de Vigo y Santiago, a los que también solicitó colaboración para efectuar una propuesta conjunta sobre la nueva estrategia de los aeropuertos gallegos. Calvo y Merelles expusieron que la promoción turística para la captación de vuelos podrá ser llevada a cabo directamente por el Gobierno gallego o por los ayuntamientos de las tres ciudades mediante convenios con la Xunta. Calvo informó que ya solicitó una nueva reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia para que el resto de administraciones implicadas aporten propuestas.

En la reunión de este viernes Antonio Couceiro recordó que la Cámara de Comercio de A Coruña realizó una encuesta entre las empresas que utilizan habitualmente Alvedro para identificar qué destinos son los más demandados por el tejido empresarial y que sus resultados fueron transmitidos a Aena y al Grupo de Trabajo. La Cámara encargó además otros estudios sobre la demanda potencial que justifiquen la implantación de nuevos vuelos o el refuerzo de algunos de los existentes.

Mantener en el tiempo

"Lo que tenemos que intentar es que sean líneas que se mantengan en el tiempo, no vale de nada aportar tres años un dinero de las arcas públicas a una compañía para que luego se vaya porque sin esa ayuda no es rentable", añadió Agustín Collazos sobre la nueva estrategia aeroportuaria, ya que considera que lo que interesa es captar conexiones que sean rentables.

El presidente de Hospeco defiende que todo el sector gallego acuda en común "a una negociación en la cual la propia aerolínea dirá qué destino es el que realmente le interesa más", ya que recuerda que "al final son empresas y van a ir donde la rentabilidad sea mayor". Sobre la iniciativa del Clúster del Turismo de Galicia de que los aeropuertos de Vigo y A Coruña se especialicen en vuelos de negocios, Collazos evita confrontar con esta entidad, con la que asegura coincidir "en muchísimas cosas", como la propuesta de potenciar las comunicaciones entre los aeropuertos gallegos para acceder a los vuelos internacionales. Cañete señaló por su parte que los hosteleros no comparten la idea de especialización de aeropuertos. "Creemos en la libre competencia", declaró.