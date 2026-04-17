Más de 8.000 cruceristas desembarcan en A Coruña para 'desayunar': "Vamos a caminar sin más y a ver qué nos encontramos"

A Coruña vive este viernes una de esas jornadas que confirman su peso en el mapa europeo de cruceros. Tres buques atracaron en el puerto y dejaron en tierra a cerca de 8.000 cruceristas que, durante apenas unas horas, recorren el centro, la Marina y el paseo marítimo en una carrera contrarreloj por conocer la ciudad. Es la primera triple escala del año con la llegada del crucero Arcadia, que ha atracado en el muelle de trasatlánticos; el Norwegian Sky, en el muelle de Calvo Sotelo Sur; y el crucero Aidabela, que permanecerá en la ciudad hasta las 19.30 horas.

Entre mapas improvisados y grupos que se dispersaban nada más pisar tierra, se repite una idea: la mayoría llega sin un plan claro y con poco margen para descubrir A Coruña en profundidad. "Estamos aquí de diez a siete", explica una pareja alemana nada más comenzar su recorrido. Era su primera vez en la ciudad y, aunque apenas llevaban media hora paseando, tenían claro su siguiente destino: "Queremos ir a la playa, que nos dijeron que estaba cerca".

La escena se repite entre muchos visitantes. Turismo rápido, decisiones sobre la marcha y una sensación compartida de estar ante una ciudad que invita a quedarse más tiempo del que permite la escala. "Parece que es muy turística", señalaban los mismos viajeros al observar el ambiente en las calles.

Valerie y Damon, cruceristas que llegaron este viernes a A Coruña / CARLOS PARDELLAS

Desde Reino Unido, Valerie y Damon, habituales de los cruceros, llegaban con una mirada más experimentada. Han hecho muchos viajes de este tipo y comparan destinos casi de forma automática. Su primera impresión de A Coruña fue positiva: "Nos gusta bastante, es encantadora y muy limpia", afirma Valerie. Sin embargo, reconocían que su experiencia todavía era limitada: "Acabamos de empezar a caminar, no hemos visto mucho todavía". Su lista de ciudades visitadas de España solo se completa con Canarias, lo que les permite comparar ritmos y sensaciones: "Son muy diferentes. Esto es más tranquilo. Por ahora solo desayunamos", apunta.

El buen tiempo acompaña durante la jornada, aunque con matices. "Hace bueno ahora, pero antes hacía un poco de frío", comentaba la crucerista entre risas. Aun así, la valoración general se mantiene positiva. "Sí, nos gusta estar aquí. Parece un lugar con mucho encanto", insiste, aunque su estancia terminará a media tarde, cuando el barco zarpe de nuevo.

Jane, crucerista británica en A Coruña / CARLOS PARDELLAS

Jane, otra crucerista británica, coincide en destacar uno de los grandes atractivos de A Coruña: su paseo marítimo. "Nos encanta el paseo, es muy bonito", explica tras recorrer los primeros metros junto al mar. Como muchos otros, Jane y su amiga habían investigado poco el destino antes de llegar: "Leímos algunas cosas de la ciudad, pero no mucho". Su plan, de nuevo, refleja la improvisación que marca estas visitas: "Vamos a caminar sin más y a ver que nos encontramos". El tiempo vuelve a ser el principal condicionante. "Estamos aquí hasta las cinco y subiremos antes al crucero para comer", señala.

En medio de este flujo constante de turistas, también hay quienes repiten destino. Es el caso de Carsten, un viajero alemán que regresa a A Coruña años después de su primera visita, marcada por un accidente. "Es la segunda vez que estoy aquí, pero la primera que la voy a ver bien", explica. Su percepción actual es clara: "Es una ciudad muy bonita y cuidada". Aun así, su plan vuelve a ser sencillo y condicionado por el tiempo: "Un paseo breve antes de regresar al barco. No podemos andar mucho porque a mi madre le cuesta".

Más turistas

Los cruceristas no son los únicos turistas que visitan la ciudad. También aparecen visitantes con otro tipo de viaje. Es el caso de Anuk y Caroline, dos jóvenes que llegaron a la ciudad por un motivo muy distinto. "No venimos por el crucero, estamos aquí por una boda", explican. Su visita comenzó el día anterior y está vinculada a una familiar que vive en A Coruña: "Nuestra prima se mudó aquí hace años y mañana se casa".

Cruceristas triple escala / CARLOS PARDELLAS

Sin un plan cerrado, se dejan llevar por las recomendaciones: "Un primo nos hizo una lista de sitios, pero ahora mismo estamos simplemente caminando". Entre sus opciones para el resto del día aparece también el consumo más cotidiano: "Igual terminamos en un centro comercial".

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La jornada deja la sensación de que muchos se marchan con una buena impresión, aunque con la sensación de no haber conocido realmente la ciudad. "Yo volvería, pero con más tiempo", señala Jane.