El cupón diario de la ONCE deja en A Coruña su mayor premio: 500.000 euros
Adrián Martínez Riveira vendió el boleto premiado con medio millón de euros en su quiosco
El cupón diario de la ONCE ha dejado en A Coruña los 500.000 euros de su premio mayor, correspondiente a un cupón premiado en el sorteo de este jueves 16 de abril. Adrián Martínez Riveira es el vendedor de la ONCE que ha vendido el cupón premiado con 500.000 euros en A Coruña desde su quiosco, situado en la calle Gregorio Hernández, número 2.
Este sorteo de la ONCE pone en juego, cada día, un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado; además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
- El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
- La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
- El bar de A Coruña que conquista Os Mallos con su churrasco en barril: 'Mis platos no tienen nombre, me los invento
- A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: 'La copa se está quedando corta
- La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
- La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
- Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions
- A Coruña vuelve a quedarse a oscuras en su bar más vikingo: así celebrará el aniversario del gran apagón