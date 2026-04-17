El cupón diario de la ONCE deja en A Coruña su mayor premio: 500.000 euros

El cupón diario de la ONCE ha dejado en A Coruña los 500.000 euros de su premio mayor, correspondiente a un cupón premiado en el sorteo de este jueves 16 de abril. Adrián Martínez Riveira es el vendedor de la ONCE que ha vendido el cupón premiado con 500.000 euros en A Coruña desde su quiosco, situado en la calle Gregorio Hernández, número 2.

Este sorteo de la ONCE pone en juego, cada día, un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado; además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.