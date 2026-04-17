El Euromillones deja un millón de euros en la plaza de Lugo de A Coruña

Un apostante que selló su boleto en la administración de loterías número 10 de A Coruña, en el mercado municipal de la plaza de Lugo, ha ganado un millón de euros en el sorteo del Euromillones de este viernes con el juego de El Millón, que consiste en la asignación de un código por cada apuesta realizada en Euromillones.

La combinación ganadora del Euromillones fue 22, 23, 28, 41 y 47, estrellas 6 y 8. Al no haber acertantes de primera categoría se genera un bote para el sorteo del próximo martes de 145 millones de euros.