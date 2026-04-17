El finalista de 'Operación Triunfo', Tinho Vaamonde, y sus compañeros presentan la gira en A Coruña: "Tenía miedo de no poder hacer lo que quisiera o tomar decisiones"

El concursante de la última edición Operación Triunfo, Tinho Vaamonde, terminó en tercera posición, la misma que otros participantes gallegos en ediciones anteriores, como Miriam Rodríguez o Eva B. Su humor fue una de las cualidades más destacadas, además de su presencia escénica y las canciones que interpretó, como Tempestades de sal, en gallego. Antes de su debut individual y fuera de concurso, Tinho y sus compañeros toman el escenario del Coliseum de A Coruña este domingo, a las 20.00 horas, dentro de las paradas en la gira de OT.

¿Qué siente al tocar en casa?

Tengo muchísima ilusión, diría que, en general, hay muchísima ilusión. Tocamos en el Coliseum de A Coruña y, la verdad, estoy muerto de ganas. Es mi primera vez en ese escenario. Bueno, realmente, tampoco había ido nunca a ningún concierto como público. Aunque sí que estuve ensayando con mi banda en sus instalaciones. Ahora es muy distinto, ilusión a tope y muchas ganas. No hay mucha presión, la verdad. Estoy tranquilo. A mí me asusta más lo pequeño, la sala mediana, la cercanía con el público. Desde arriba, en el Coliseum, seguro que no se ve mucho en la arena. Los nervios están bastante entrenados después de hacer galas de televisión en directo en Operación Triunfo.

¿Qué les ha contado a sus compañeros de su ciudad?

De todo, la verdad. Presumo muchísimo de A Coruña y lo llevo con mucho orgullo. Me los llevaré de fiesta al terminar, seguro que acabamos por ahí. Después me va a dar algo de pena, porque yo me quedo unos días por aquí y ellos siguen. Saben que aquí me tienen y siempre pueden volver.

¿Tendremos alguna visita especial en A Coruña? Hay mucha huella de Galicia en OT.

Ojalá, porque es cierto que Galicia ha estado muy presente en OT.

¿Alguna canción del repertorio sonará especial en el concierto de este domingo?

Sinceramente, espero poder cantar algo de Tempestades de sal, el tema de Sés en gallego que hice en una gala de Operación Triunfo. Me parece muy propio, muy adecuado. Aunque sea cantarla a capella, un poco, unos segundos. Pero si tuviese que elegir, diría el tema de Beautiful Things, la versión de la canción de Benson Boone, que la tengo mucho más ensayada y tengo ganas de hacerla en vivo, cerca de la arena.

¿Qué se mueve entre bambalinas en la gira de Operación Triunfo?

Hay muchas cosas que no pueden contarse, van a quedar ahí. Pero sí que te puedo decir que nos lo estamos pasando mejor que dentro, mucho mejor rollo porque es otra presión y otro asunto distinto. Mucha gente nos comentaba que, después del concurso, las relaciones entre nosotros se iban a enfriar y aparecerían malos rollos, incluso por envidias. Nuestra experiencia no está siendo para nada así. Estamos muy unidos y el proceso de la gira se está haciendo muy llevadero. Estamos en los ensayos reunidos, estamos de cena por ahí, nos han llevado a un concierto de Max, que ese momento ha sido precioso, muy emocionante. Realmente emocionante. El curro lo hemos sacado ya, toca recoger el fruto del esfuerzo. Es el momento de compartir con el público, este es el siguiente episodio.

¿Ahora, desde fuera, se entiende mejor alguna clase de la Academia de OT en la gira?

La gira está comenzando, así que ciertas cosas las tenemos todavía por delante. A Coruña va al principio del recorrido. Pero sí, la Academia de Operación Triunfo ha sido una formación vital. Nos ha dado una cantidad de tablas enorme, mucha práctica. Piensa que hacíamos una gala a la semana, un tema nuevo, ensayos... Lo que me ha enseñado es a ser muy resolutivo. Al final, esto es mucho más tranquilo.

¿Cómo sintió ese puesto de tercer finalista? Heredó esa posición de exconcursantes gallegas como Miriam Rodríguez y Eva B.

Pues mira, lo pensé en directo y no es broma. Estaba en el escenario después del anuncio de mi posición, estaba junto a Miriam y aproveché. Le dije: "Mira, somos lo mismo"; ella se rio. Es una casualidad, pero estoy muy agradecido. Realmente, es algo que no pensaba estando dentro. Un tercer puesto, en una competición así, es un éxito.

¿Habrá música individual y propia de Tinho pronto?

A ver, estamos empezando. Con calma (ríe), que estamos tomando tierra, como quien dice. Me he dedicado a escribir mis letras, buscar los temas y la composición. Diría que tengo un disco planeado, es decir, compuesto. Porque mi sistema es así, primero va la letra. Ahora queda todo lo otro, ¿sabes? Queda grabar la música, pasar por los arreglos. Honestamente, tenía miedo de no poder hacer lo que quisiera o que no me dejasen tomar ciertas decisiones, tener libertad. Pero estoy contento, muy contento. Te puedo decir que en mi disco habrá, como mínimo, un tema en gallego. Sobre el estilo, el sonido que estoy buscando es el de banda, una banda de rock con su cuerda y su viento. Estoy buscando un estilo que podría sonar a rock argentino, pero con un toque introspectivo. Al final, así son mis letras. Es mi sello y quiero que vaya por ahí todo.

El humor ha sido y es uno de sus signos, ¿quiere mantenerlo en su carrera?

Claro, el humor es muy importante para mí, pero no voy a hacer música humorística. Eso lo tengo claro. El humor es parte de mi imagen, es la manera que tengo de mantener la conexión con el público. Quizás puedo hacer una canción en la que ser coñero con mi humor, pero la música irá por otra parte.

¿Hay un coste por ser natural?

En mi experiencia, no. Real, de verdad que no. Las redes sociales me dan igual, a veces entro a ver lo que escribe la gente y me río leyendo alguno de los comentarios, son paridas.

¿Se ha llevado bien la presión post concurso?

En líneas generales, sí. Es cierto que mucha gente me pide música ya y yo, de verdad, me lo tomo con mucha calma. Las canciones existen, pero quiero montarlo y verlo en conjunto. Te diría que no sé si habrá un tema antes de verano, pero casi que te lo niego. No, no lanzaré nada antes de verano. Quiero sacarle partido a las canciones cuando estén listas, cuando esté completo el trabajo. Sé que estaré orgulloso, pero para eso debo terminar el disco. Desde ahí, iré sacando cosas.

¿Hay un cierto delirio que solo se entiende desde dentro del formato?

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Desde luego, y te lo digo que yo he sido seguidor del programa. Hay una parte que como espectador no se puede entender. Después, cuando entras, llegas a un grado de empatía que solo tienes cuando lo vives. Y claro, sí, hay un cierto delirio en ello.