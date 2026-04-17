La Fiscalía pide al Concello de A Coruña un informe de actuaciones para cumplir la Ley de Memoria Democrática

La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha incoado diligencias preprocesales al Ayuntamiento de A Coruña para acreditar y valorar el cumplimiento de la Ley 20/2022 en materia de simbología franquista.

Carlos Babío y Beatriz Parga, de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH), informaron ayer de que la fiscal ha requerido al Ayuntamiento coruñés la emisión de un informe sobre las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

La CRMH inició contactos con la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática con sede en Ferrol para solicitar su intervención ante los "numerosos incumplimientos" del Concello en materia de retirada de elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática en la ciudad. "Presentamos documentación, como actas del Pleno y el informe del Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses encargado en 2019", detalló Parga, que indicó que el Ayuntamiento tendrá que hacer "un informe" o "dar razones de su incumplimiento". Ve "incomprensible" la actitud del Ayuntamiento, que está "dilatando" el proceso.

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Babío indicó que el informe del Instituto Cornide se refiere a "14 personas que tienen diferente simbología", como Alfonso Molina, pero alertó de que no está completo, pues faltan, por ejemplo, "alcaldes de la dictadura". La CRMH apunta que "es preocupante que, después de más de 50 años de la muerte del dictador Franco, tengamos que reclamar a una institución como el ayuntamiento el cumplimiento de la ley y la defensa de los valores democráticos".