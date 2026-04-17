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Un vistazo a la guía Macarfi desde A Coruña

La directora territorial de la publicación en Galicia, Lorena Chousa, la ha presentado en un acto celebrado en el Club Cámara Noroeste

Lorena Chousa, en la presentación de la Guía Macarfi, en el Club Cámara Noroeste.

Lorena Chousa, en la presentación de la Guía Macarfi, en el Club Cámara Noroeste. / Carlos Pardellas

RAC

La Guía Macarfi, que nació en Barcelona en 2015 como un proyecto personal de Manuel Carreras Fisas, incorporó este año los restaurantes de Galicia. La directora territorial en esta comunidad, Lorena Chousa, participó este jueves 16 de abril en la presentación en A Coruña de esta guía gastronómica en un acto que celebrado en el Club Cámara Noroeste.

Macarfi cuenta con más de 2.000 embajadores por toda España que envían sus reseñas cuando van a un restaurante para que las puedan analizar. Más información.

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