Las hermanas que hacen una de las mejores tortillas de A Coruña en Agra do Orzán: "El secreto está en cómo pochas la patata"

Sandra Grandío atiende la cafetería Vila46 junto a su hermana Tania y entre las dos sostienen el pulso diario de un local de barrio que ya es un clásico en Agra do Orzán. “As dúas estamos á fronte”, resume Sandra, que se ocupa más de la gestión, aunque deja claro que el trabajo se reparte y que el negocio funciona como una maquinaria pequeña y muy engrasada. El establecimiento lleva unos 30 años abierto y conserva ese aire reconocible de los bares de siempre: cercano, sencillo y con precios contenidos, uno de esos sitios a los que se va a tomar algo y donde la clientela habitual marca el ritmo del día a día.

No es un local de grandes artificios ni de carta interminable, y quizá por eso mantiene intacta su identidad. “Temos un pouco de todo, almorzos, comidas, pero é algo informal”, explica Sandra. Aquí no hay menú del día, sino una oferta breve y funcional, pensada para el barrio y para el día a día: “Temos tapas de ensaladilla, albóndegas ou ensalada de pasta”, además de sándwiches, hamburguesas y bocadillos. La propuesta encaja con un negocio de los de antes, sin postureos, donde lo importante no es acertar con lo que se sirve cada día.

Una tortilla de campeonato

Si hay algo que ha dado fama al local desde hace años, esa es la tortilla. “Leva anos sendo famosa, pero é moi sinxela, só leva patacas, ovo e sal”, dice Sandra. Ahí no hay ingredientes secretos ni florituras, solo técnica, paciencia y oficio. “Eu creo que o segredo está en como pochas a pataca”, añade. La joven desgrana el método con precisión de cocinera que se sabe una receta a base de repetirla cientos de veces: “Hai que deixala ao lume ao mínimo de todo e, cando está ben pochada, darlle lume forte para que quede algunha pataca crocante”.

Sandra es quien la hace principalmente, aunque su hermana Tania "sempre fai a primeira da mañá”. El éxito, sin embargo, también tiene una cara menos visible, la dificultad de mantener el ritmo cuando solo dos personas cargan con todo el negocio. “Como somos só as dúas e traballamos bastante ben normalmente, ás veces complícasenos ter sempre tortilla”, reconoce. Hay momentos en los que sencillamente no pueden hacer más. “Ás veces pola noite non teño porque estou soa e éme imposible entrar na cociña a facela”, cuenta. En un buen día salen “unhas 14 tortillas”, una cifra que quizá no impresione en otros locales más grandes, pero que en este contexto dice mucho del esfuerzo que hay detrás. La sirven principalmente de tapa, aunque también la preparan en bocadillo y entera para quienes la encargan.

Éxito entre 'influencers' y expertos

La repercusión reciente ha multiplicado esa fama que ya existía entre la parroquia habitual. La visita de la influencer Celia Zanón, que compartió su entusiasmo por esta tortilla, les dio un empujón inesperado. “Fíxonos moita ilusión e volveu á semana seguinte e démoslle as grazas”, recuerda Sandra. “Foi un detalle pola súa parte”. Desde entonces, percibieron más movimiento entre gente que no era la de siempre: “si que notamos que despois de que ela o compartise empezou a vir máis xente que non coñeciamos a tomar a tapa ou encargar a tortilla enteira”. A ese eco en redes se suma el reconocimiento de Aún Pillas Tortillas, la conocida web coruñesa especializada que tras catar 440 tortillas, la sitúa en su top 10 de la ciudad.

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Aun así, en el bar no viven solo de la tortilla, aunque sea su emblema. “Doutros pratos véndense ben as albóndegas e logo os bocatas e as hamburguesas”, explica Sandra. Entre estas últimas destaca una con acento propio, “a piruchiña”, que incorpora queso de San Simón como guiño a sus raíces: “nós somos dunha aldea de Vilalba e así levamos un produto da nosa zona”. También funciona bien “a Vila, que é a completa, que leva queixo e bacon”. Pero incluso con esa variedad, la tortilla sigue ocupando el centro sentimental de la casa y también de su clientela. “Os clientes dinnos de todo”, comenta entre risas, consciente de que pocas cosas generan tantas opiniones como una tortilla. “Hai xente que a prefire moi feita, outra que a quere moi pouco feita, pero adoita gustar bastante porque é un punto medio, compacta e jugosa".