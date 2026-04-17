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Agenda de ocio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 18 de abril

Te proponemos seis planes de ocio y cultura para hoy

Concierto de Viva Suecia.

Concierto de Viva Suecia. / Iñaki Abella

RAC

A Coruña

Concierto de Viva Suecia en el Coliseum

La gira Hechos en tiempos de paz de Viva Suecia recala este sábado en A Coruña. La banda presentará las canciones de su nuevo disco y hará un repaso a sus temas anteriores. Las entradas están agotados.

21.30 horas. Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo)

Una conversación con Avelino González

Nueva sesión del festival de narración oral Falando coa boca chea. Esta tarde, el invitado es Avelino González. Hay entradas disponibles en la página web de Ataquilla por un precio de 5,50 euros.

20.30 horas. Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

Feria de abril en O Ventorrillo

La asociación de vecinos de O Ventorrillo organiza su particular Feria de abril. En sesión de mediodía actúa Cachorro, con un concierto acústico. Por la tarde será el turno de Compadres de dos orillas.

12.00 horas. Terraza del centro comercial de O Ventorrillo

Arantza Portabales presenta su nuevo libro

La escritora Arantza Portabales presenta su libro Asasinato no muíño do cura. Acude a la librería Lume para conversar sobre su nueva obra y firmar ejemplares por los lectores. La entrada es libre.

18.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3)

Un monólogo sobre el miedo a volar

Enrique Piñeyro presenta su espectáculo Volar es humano. Aterrizar es divino, en el que muestra situaciones tragicómicas de la vida cotidiana. Quedan entradas en Ataquilla a partir de 21,60 euros.

20.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)

‘Show’ de Bianca Kovacs y Carmen Romero

Carmen Romero y Bianca Kovacs comparten escenario en Odio a la gente para demostrar sin censura que el mundo de la comedia no tiene por qué ser simpático. Quedan entradas desde 17,80 euros.

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19.00 horas. Afundación (Cantón Grande, 8)

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