La huelga de controladores en el aeropuerto de A Coruña, sin efecto por unos servicios mínimos del 100%

La huelga de controladores aéreos convocada por los sindicatos Unión de Controladores (USCA) y CCOO en la empresa privada de control aéreo Saerco a partir de este viernes, que en Galicia afecta a los aeropuertos de A Coruña y Vigo, ha quedado sin efecto por la aplicación de unos servicios mínimos que afectan al 100 % de la plantilla, han informado a EFE fuentes sindicales.

Ambas organizaciones han convocado a partir de hoy huelga indefinida en Saerco para denunciar "la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional".

Los sindicatos esperan que la empresa les facilite el listado de vuelos protegidos, porque los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Transportes establecen el 100 % de vuelos protegidos, pero la empresa está interpretando que todos lo son.

En todo caso, los sindicatos consideran ese 100 % como servicios mínimos abusivos.

La convocatoria afecta a los controladores de las torres gestionadas por la empresa, que son las de los aeropuertos de A Coruña Vigo (Pontevedra), Sevilla, Jerez (Cádiz), Cuatro Vientos (Madrid), La Palma, Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias).

Las organizaciones sindicales, entre las que USCA es mayoritaria, denuncian que la seguridad aeronáutica no puede sostenerse sobre una plantilla "sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente".

Por ello, reclaman plantillas suficientes en todas las torres, respeto a los descansos aeronáuticos, fin de las activaciones "abusivas" de disponibilidad, garantía de las vacaciones y condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y la dignidad profesional.

Un desvío hoy "por meteorología adversa"

Pasadas las 08.30 horas Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) confirmaba que el aeropuerto de A Coruña opera hoy con normalidad, únicamente con un desvío "por meteorología adversa" --según indica Aena-- de un "vuelo de Air Europa procedente de Madrid, que se ha tenido que desviar al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro".